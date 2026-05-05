El despliegue operativo que las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena desarrollaron en las últimas horas para contrarrestar el hurto de cadenas de oro y celulares que se ha disparado en las áreas de mayor afluencia de turistas dejó como resultado la captura de 14 personas, entre ellas cinco mujeres.

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Además, permitió recuperar cinco celulares y dos cadenas de oro.

De acuerdo con el informe entregado por el subccomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, nueve de los 14 capturados están involucrados en el hurto de prendas de oro, preferiblemente cadenas, en los barrios Getsemaní, San Diego y en el Centro Histórico.

En estas zonas fueron aprehendidas las cinco mujeres, que, mediante la modalidad de raponazo, le habían hurtado prendas de oro a turistas nacionales y extranjeros.

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Otros tres capturados habían robado celulares en los barrios Olaya Herrera, Ceballos y Bocagrande. Intimidaban a sus víctimas con armas blancas para despojarlas de los equipos móviles de los cuales la Policía recuperó cinco gracias a la oportuna reacción.

También fueron aprehendidos dos ciudadanos que robaron en centros comerciales elementos avaluados en más de 2 millones de pesos. Los operativos los desarrollaron en los barrios Campestre y Centro Histórico de Cartagena.

Los aprehendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y están a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

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El coronel Carlos Julio Esteban Blanco destacó que en lo corrido del año han capturado 2.428 personas, de las cuales 371 por el delito de hurto.

A su vez el oficial le hace un llamado a los cartageneros para que sigan denunciado y cooperando a través de los diferentes canales, bajo absoluta reserva. Lo pueden hacer a través de la línea 123 y la del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional: 3114072363.