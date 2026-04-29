El Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar propinó un contundente golpe al crimen organizado con la aprehensión de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, identificados como Andrés Eduardo Ince Chima y Gabriel Rafael Lastre Barón.

Las capturas, de quienes son señalados de integrar la subestructura Nicolás Urango Reyes, ocurrieron en el municipio de Zambrano, en la subregión de los Montes de María. Con este resultado, la Policía frustró posibles acciones criminales, ya que a los detenidos se les halló munición de guerra.

El procedimiento de captura se llevó a cabo durante labores de patrullaje y control territorial. Los uniformados los interceptaron cuando se movilizaban en una motocicleta y, durante la requisa, les encontraron 28 cartuchos de munición de calibres 7.62 y 5.56, sin la documentación que acreditara su legalidad.

También les fueron incautados dos teléfonos celulares, y se inmovilizó la motocicleta Bóxer en la que se desplazaban.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Actualmente, están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, informó además que, tras la verificación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), se estableció que Gabriel Rafael Lastre Barón registra seis anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y homicidio, mientras que Andrés Eduardo Ince Chima tiene tres por porte y tráfico de estupefacientes, en los años 2020 y 2023.

Igualmente, se logró establecer que habrían llegado hace aproximadamente una semana a Zambrano con el objetivo de ejecutar acciones de sicariato, tanto en este municipio como en Magangué.

“Con este operativo logramos anticiparnos a acciones criminales que pretendían afectar la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Seguimos actuando con contundencia para debilitar estas estructuras y garantizar la seguridad en el departamento”, señaló el oficial.