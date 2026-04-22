‘El Negro Sencillo’, un ciudadano de 31 años, natural de Cartagena, fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en el barrio Torices por el delito de porte y tráfico de estupefacientes.

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A este, que es considerado un dinamizador del expendio de sustancias alucinógenas, le hallaron en la diligencia de allanamiento y registro a su propiedad, más de 500 dosis de marihuana, dos grameras y 500 bolsas plásticas para su dosificación.

Fungía, presuntamente, como coordinador de puntos de expendio al servicio del Clan del Golfo en el sector turístico de La Boquilla, y mensualmente distribuía, al parecer, más de 20 mil dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 70 millones de pesos.

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Presenta un amplio prontuario que data desde el año 2012, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.120 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 543 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

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“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo el oficial.