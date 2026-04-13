La ofensiva de la Policía Metropolitana de Cartagena para hacerle frente a la inseguridad que se ha disparado en el último mes en la ciudad permitió sacar de circulación 20 armas de fuego.

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Entre las armas decomisadas, que además fueron sometidas a un riguroso estudio que permitirá establecer si han sido utilizadas en la comisión de delitos, está una subametralladora con un cargador para 25 cartuchos calibre 9 milímetros y un supresor de sonido, “arma que representa un alto riesgo para la seguridad de las personas”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Agregó el oficial que los planes diferenciales contra el homicidio, el hurto y el porte ilegal de armas de fuego fueron realizados por sus unidades de vigilancia, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y funcionarios que integran las diferentes especialidades que conforman esta unidad en los barrios El Mirador de la Bahía, Olaya Herrera, El Bosque, Nelson Mandela, Loma del Faro, Chiquinquirá, El Rubí, Blas de Leso, 20 de Julio, Armenia, El Zapatero, Mamonal, Loma Fresca, El Carmelo, El Líbano, El Socorro, Bocagrande, Zaragocilla y Tacarigua, donde además hubo capturas en flagrancia., entre ellas la de alias ‘el Palomo’, de 20 años, y a quien le encontraron la subametralladora tipo MiniUzi, con un cargador para 25 cartuchos calibre 9 milímetros en el barrio El Mirador de la Bahía.

‘El Palomo’, natural de Cartagena, presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

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Otros capturados son los alias Andersito, de 23 años, que portaba un revólver con 6 cartuchos; ‘El Humber’, de 33 años; ‘El Migue’, de 40 años; ‘Joaco’, de 44 años; ‘El Jáner’, de 16 años y ‘El Brayita’, de 21. Todos responderán por los delitos de porte ilegal de armas, homicidio y hurto.

Las armas de fuego incautadas están avaluadas en más de 100 millones de pesos.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque destacó los resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de Cartagena, e invitó a la ciudadanía a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a los responsables de los comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad.