En el Nuevo Chambacú, un espacio creado por la alcaldía de Cartagena pensando en el deporte, la recreación, la convivencia y el encuentro de las familias, ya se registró el primer acto de desorden que dejó como saldo a un miembro de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) lesionado.

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El caso se registró a minutos de que la imponente obra fuera entregada de manera oficial al servicio de la ciudadanía por parte del alcalde Dumek Turbay Paz, y fue protagonizado por un vendedor que agredió en la cabeza y la espalda a uno de los brigadistas que le solicitó su retiro del interior del lugar, que solo lo pueden hacer en las afueras.

Sin embargo, y de acuerdo con lo que reporta la alcaldía en un comunicado emitido este sábado 16 de mayo, es que la respuesta del vendedor “fue en violencia contra el funcionario”, lo que ha sido rechazado con contundencia por el gobierno distrital.

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“La Alcaldía Mayor hace un llamado firme al respeto por su equipo de trabajo, reconociendo que su labor es fundamental para garantizar el orden, la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos”.

A su vez recuerda que “el Nuevo Chambacú es un lugar inédito que, tras décadas de abandono, hoy se constituye en el mayor epicentro gratuito para el sano esparcimiento de miles de familias cartageneras y lo único necesario para su disfrute es el buen comportamiento y respeto de las normas”.

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cartageneras. Miles de ciudadanos disfrutaron su apertura con alegría, respeto y cultura ciudadana. Por eso, desde la Alcaldía de Cartagena rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de nuestro equipo de trabajo y contra el buen uso de los espacios públicos de la ciudad. Seguiremos trabajando para proteger escenarios pensados para todos, promoviendo el orden, la sana convivencia y el disfrute seguro de los cartageneros.