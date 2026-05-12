Cuatro presuntos atracadores viales, entre ellos una mujer, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional del departamento de Bolívar luego de cometer un hurto en el municipio de San Cayetano.

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Los aprehendidos, conocidos con los alias de ‘Oscarito’, ‘Lucho’, ‘Alan’ y ‘La Carolín’, todos oriundos de Cartagena, de acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte, integran la banda ‘Los del Caribe’, señalada de cometer al menos 35 hurtos sobre las vías nacionales.

Los detuvieron a la altura del municipio de San Juan Nepomuceno, luego de haber intimidado con armas de fuego a varios ciudadanos en la zona urbana de San Cayetano hasta despojarlos de cadenas y pulseras de oro y demás pertenencias de valor. Al momento de la captura les hallaron una cadena y una pulsera de oro, un revólver calibre 32 Smith & Wesson con tres cartuchos sin percutir.

Según la Policía de Bolívar, esta estructura delincuencial utilizaba una motocicleta y un vehículo particular para movilizarse sobre las vías del departamento y cometer los hurtos, facilitando además la huida tras los asaltos.

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“Cada integrante cumplía un rol específico dentro de la banda. Alias ‘Oscarito’ sería el encargado de intimidar a las víctimas con arma de fuego; alias Lucho conducía la motocicleta utilizada para interceptar a los ciudadanos; alias Alan realizaba labores de marcación y seguimiento a las víctimas sobre los corredores viales, y alias La Carolín se movilizaba en el vehículo particular transportando los elementos hurtados y apoyando la fuga para evitar los controles policiales”.