La empresa Air-e anunció que para este miércoles habrá varios cortes de energía en sectores de la ciudad de Barranquilla por trabajos de lavado al interior de la subestación Silencio.

Los trabajos se realizarán con breves interrupciones entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la mañana, en los sectores de El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos y Los Ángeles Tres; así como el sector de la carrera 13 con calle 120, conocido como El Pueblito; el sector de la carrera 27 con calle 81, identificado como Me Quejo; y el sector comprendido desde la calle 79 hasta la calle 79A, entre las carreras 26C7 y 27, en el sector Silencio.

Igualmente, en la carrera 46 hasta la carrera 50, entre calles 55 y 66, en el barrio Boston; carrera 50 con calle 55, en El Prado; carrera 43 hasta la carrera 47 entre calles 69 y 70, en el barrio Colombia; calle 77 con carrera 38, en Los Jobos; carrera 38 con calle 76, en Mercedes Sur; carrera 38 con calle 74, en Betania; carrera 38, entre calles 70 y 73 y el sector comprendido desde la carrera 38 hasta la carrera 41, entre calles 69D y 70, en el barrio Las Delicias.

Adicionalmente, calle 69 hasta la calle 72 entre carreras 34 y 49, correspondientes a los barrios Las Delicias, Colombia y Olaya; así como el sector comprendido desde la calle 55 hasta la calle 68 entre carreras 44 y 57, en los barrios Boston, El Prado, La Florida, Las Colinas, Los Jobos y Nuevo Horizonte; calle 80B hasta la calle 83, entre las carreras 38 y 42, en Campo Alegre; calle 78 hasta la calle 82A entre las carreras 42A y 42F, en Ciudad Jardín; y la calle 81 entre carreras 35C2 y 35D, en el barrio Las Terrazas.

Para el caso de los circuitos Los Andes, Jardín y San Felipe, es posible que se presenten interrupciones entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la mañana, de acuerdo con las condiciones operativas de la red.

Dentro de las labores programadas también hay trabajos eléctricos en los circuitos Bellavista y Florida, entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Durante las maniobras estarán sin servicio de energía las calles 29 y 35 entre las carreras 42 y 43, en el Centro; el sector comprendido en la calle 30 entre las carreras 43 y 41A; así como los sectores ubicados en la carrera 43 entre calles 6 y 9, y en la carrera 43B entre calles 6 y 9, en el sector de Barranquillita.

Sumado a esto, los sectores de La Florida, Las Colinas, Los Jobos y Nuevo Horizonte; el sector comprendido desde la calle 80B hasta la calle 83 entre las carreras 38 y 42, en Campo Alegre; el sector comprendido desde la calle 78 hasta la calle 82A entre las carreras 42A y 42F, en Ciudad Jardín; y la calle 81 entre carreras 35C2 y 35D, en el barrio Las Terrazas.

Por otra parte, de 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde, hay trabajos menores en el circuito Pasadena, con interrupción del servicio en los sectores de Pasadena y Simón Bolívar, específicamente el sector entre las calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B; así como en el municipio de Soledad los barrios Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario y La Cruz de Mayo.

También se incluyen sectores del barrio Hipódromo, entre las calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A, y del barrio El Porvenir, entre las calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30.

Para el caso del circuito Saco, se instalarán elementos eléctricos, lo cual requiere la suspensión del servicio en El Cerrito, Bocatocino y vereda Los Olivos.

Finalmente, se desarrollarán trabajos menores en la carrera 72 con la calle 81, en el barrio Paraíso, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

En los municipios

La empresa ISA ENERGIA dio a conocer que adelantará trabajos eléctricos al interior de la subestación Sabanalarga, entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Para facilitar el desarrollo de las obras es necesario suspender el suministro de energía en las siguientes poblaciones: Luruaco, Repelón, Rotinet, Cien Pesos, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, La Puntica, Hibácharo, Pendales, Arroyo de Piedra, Rotinet, Las Caras, Las Tablas, Arroyo Negro, Palmar de Candelaria, Los Límites, El Peñique, Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña, carretera Cordialidad-Repelón-Villa Rosa, Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Estaciones de Bombeo de Repelón y Rotinet.

Igualmente, en las zonas urbanas y rurales de Candelaria, Suan, Manatí, Santa Lucía y Campo de la Cruz. Adicionalmente, las localidades de Bohórquez, Leña, Carreto, vía Campo de la Cruz – Bohórquez, Algodonal, Ponedera, Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo, Giraldito, Burrusco, Santa Rita y los sectores y fincas en la vía Ponedera – Palmar de Varela.