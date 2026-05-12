Riohacha y La Guajira volverán a convertirse en el epicentro del vallenato contemporáneo, la cultura y el turismo con el Festival Francisco el Hombre 2026, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio y celebrará sus 18 años de historia consolidado como uno de los eventos culturales y musicales más importantes de Colombia.

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Bajo el eslogan “Así suena lo nuestro”, esta nueva edición del festival exaltará la esencia de La Guajira como territorio de sonidos, tradición y con una identidad propia, conectando las raíces del vallenato con las nuevas generaciones y reafirmando el papel del festival como una plataforma que impulsa la evolución del género sin perder su esencia.

Durante cuatro días, Riohacha recibirá a miles de visitantes nacionales e internacionales que disfrutarán de una nutrida agenda artística y cultural que combinará conciertos, concursos musicales, desfiles y experiencias alternas alrededor de la figura mítica de Francisco el Hombre. En las galas musicales estarán artistas de talla nacional e internacional como Andrés Cepeda, Rey Ruiz, Wilfrido Vargas, Elder Dayán, Aria Vega, Diego Daza, Beto Zabaleta, Haffit David, Óscar Gamarra y Luister La Voz, quienes harán vibrar al público en las noches de celebración.

Como es tradición, el festival tendrá como eje central sus concursos musicales en las categorías Profesional y Juvenil, espacios que continúan impulsando nuevas propuestas del vallenato contemporáneo y brindando oportunidades de proyección artística a talentos emergentes del país y del exterior.

Además de los conciertos y competencias musicales, el festival contará con una amplia oferta cultural y turística que fortalecerá la experiencia de propios y visitantes. Entre las actividades programadas se encuentran el tradicional desfile inaugural, la pasarela AMA dedicada a visibilizar el talento de diseñadores de la región, el museo al aire libre, ferias artesanales y gastronómicas, eventos deportivos en playa, city tours, la primera Media Maratón Francisco el Hombre y la Trocha Francisco el Hombre, una experiencia de aventura en vehículos 4x4 que combinará entretenimiento, cultura y recorridos por los paisajes de La Guajira.

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El Festival Francisco el Hombre se ha consolidado como una plataforma de promoción cultural, turística y económica para Riohacha y el departamento, dinamizando sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía y el emprendimiento local. A lo largo de sus 18 años, el evento ha logrado posicionar a La Guajira como uno de los grandes destinos culturales del Caribe colombiano, reuniendo a miles de personas alrededor de la música y fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia de la región.

Con esta nueva edición, la Corporación Francisco el Hombre reafirma su compromiso con la preservación y evolución del vallenato contemporáneo, celebrando una tradición que continúa sonando con fuerza dentro y fuera del país.