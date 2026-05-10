Desde el pasado miércoles 06 de mayo, unidades de la Armada de Colombia adelantan labores de búsqueda de dos personas, luego de que el secretario de Gobierno departamental de La Guajira informara sobre la presunta desaparición de dos hombres cuyos cuerpos, al parecer, fueron avistados flotando en aguas de Castilletes.

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A partir de ese momento, personal del Cuerpo de Guardacostas de la Fuerza Naval del Caribe ha establecido comunicación con sus familiares para ampliar información que permita dar con el paradero de Adrián José Lubo Olaya y Ronald Mijail Arregocés Barros, de 37 y 28 años respectivamente, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado lunes 04 de mayo.

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Según información preliminar, los cuerpos habrían sido avistados en distintos sectores de la Alta Guajira; por tal motivo, se mantienen activas las labores de búsqueda en coordinación con la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar y las embarcaciones que transitan en la zona.

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La Armada de Colombia invita a la ciudadanía, y especialmente a la comunidad marítima, a sumarse a la búsqueda brindando información que permita localizar a estos ciudadanos, a través de la línea gratuita 146, disponible las 24 horas o del VHF marino canal 16.