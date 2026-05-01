En desarrollo de operaciones militares, tropas del Gaula Militar Guajira, orgánico de la Décima Brigada del Ejército Nacional, lograron la liberación de 15 personas que se encontraban retenidas en zona rural del municipio de Riohacha, La Guajira.

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Entre las víctimas estaba una mujer en estado de embarazo y tres menores de edad, entre otros habitantes del sector, quienes habrían sido retenidos e intimidados por aproximadamente 10 presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Estos individuos portaban armas de largo alcance y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y al parecer exigían altas sumas de dinero a los ciudadanos.

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La rápida reacción de las tropas y la presión ejercida mediante el despliegue operacional permitieron frustrar esta acción delictiva, obligando a los sujetos a huir del lugar. De acuerdo con información preliminar, los delincuentes habrían hurtado dinero y pertenencias a las víctimas.

El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y protección de la población civil en esta región del país, e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la tranquilidad, a través de la línea gratuita 147.

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