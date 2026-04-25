La Alcaldía Distrital de Riohacha, adelantó una jornada de limpieza y recuperación del punto crítico en la vía Riohacha- Maicao, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de este importante corredor.

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Esta intervención responde a una situación que viene generando preocupación por la proliferación de vectores como roedores e insectos, originada por la acumulación de desechos en distintos puntos.

La problemática se ha intensificado por prácticas inadecuadas en la disposición de estos materiales, especialmente asociadas al uso de vehículos de tracción animal.

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Alcaldía Riohacha/Cortesía

En esta zona convergen instituciones educativas y un alto flujo de ciudadanos, lo que incrementa el riesgo para la salud pública. Por eso, la Administración Distrital priorizó esta acción como una medida urgente para recuperar un entorno seguro y saludable.

Más de 100 personas participan activamente en esta jornada, coordinada por la Dirección de Medio Ambiente del Distrito, que incluye labores de recolección, limpieza del área y procesos de sensibilización dirigidos a la comunidad.

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Esta jornada hace parte de las acciones que la Administración Distrital viene desarrollando a través de la estrategia “Yo Limpio, Tú Limpias”, orientada a promover la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno. A este esfuerzo se han sumado diferentes instituciones que integran el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (Cidea), un espacio que articula entidades públicas, privadas y comunitarias para fortalecer la cultura ambiental y coordinar acciones conjuntas en el territorio.

Con esta intervención, la Alcaldía de Riohacha no solo busca eliminar focos de contaminación, sino también avanzar en la construcción de una cultura ciudadana basada en el manejo responsable de los desechos y el cuidado del entorno.

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Finalmente, el alcalde Genaro Redondo Choles anunció que se continuarán interviniendo otros puntos críticos de la ciudad donde se presentan prácticas inadecuadas, mediante un cronograma que permitirá atender de manera organizada estos sectores y generar un impacto sostenido en la limpieza y recuperación del espacio público.