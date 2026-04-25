Momentos de angustia vivió la reina del vallenato, Loraine Lara Mercado, luego de sufrir un accidente de tránsito en la madrugada de este sábado 25 de abril cuando regresaba de una presentación musical en Barranquilla con destino al municipio de Sabanalarga.

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De acuerdo con la información conocida, el siniestro vial se registró en la entrada de Sabanalarga, a la altura de la sede del SENA, donde el vehículo particular en el que se movilizaba la artista se vio involucrado en el incidente.

Versiones preliminares indican que el accidente habría sido ocasionado por un presunto microsueño del conductor, lo que provocó la pérdida de control del automotor.

La cantante viajaba acompañada de su madre, María Mercado, y del conductor del vehículo. Tras el hecho, los tres ocupantes fueron auxiliados y trasladados a la Clínica San Vicente, donde permanecen bajo valoración médica.

Según el reporte inicial, Loraine Lara Mercado presenta golpes en el rostro y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, pero se encuentra estable y fuera de peligro.

Orlando Amador/El Heraldo

Por su parte, su madre sufrió contusiones leves y alteraciones en la presión arterial, mientras que el conductor también resultó con golpes producto del impacto.

Las autoridades competentes se encuentran al frente de las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.