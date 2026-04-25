Este viernes 24 de abril en el municipio de Sabanagrande, se registró un homicidio en el que dos personas resultaron heridas con arma de fuego. El suceso tuvo lugar hacia las 10:35 de la noche, en la calle 17 con carrera 7, barrio 2 de Marzo.

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De acuerdo con información preliminar recopilada por las autoridades, tres personas fueron interceptadas por dos individuos sin identificar que se movilizaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente se dieron a la huida.

Como consecuencia de este ataque, perdió la vida el joven Diego Armando Pulido Santiago, de 18 años, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, dos mujeres resultaron heridas y actualmente reciben atención médica, con pronóstico estable.

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Unidades de vigilancia, en coordinación con personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), adelantan labores investigativas y la recolección de material probatorio con el fin de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Asimismo, la Policía Nacional dispuso un refuerzo en los patrullajes y operativos en la zona para preservar la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Finalmente, la institución invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al avance de la investigación, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.

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