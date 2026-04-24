El condenado Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, hizo pública este viernes 24 de abril una denuncia en la que advierte sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, así como contra sus familiares y sus abogados.

A través de una comunicación difundida por su equipo de abogados se dio a conocer el pronunciamiento en el que señala a presuntos cabecillas de estructuras criminales de ciudades cercanas y de Barranquilla como responsables de las amenazas.

Según el documento, estas personas estarían buscando su traslado a otro centro penitenciario, mediante el suministro de información falsa a las autoridades, con el objetivo de facilitar un atentado en su contra. El jefe de Los Costeños afirma que, hasta ahora, no se ha concretado ninguna acción debido a las condiciones de seguridad del penal en el que permanece.

Díaz Collazos también aseguró que las intimidaciones se extienden a su núcleo familiar y a su equipo de defensa, situación que, según indicó, ya es de conocimiento público y de las autoridades competentes.

En su declaración, el interno rechazó estos hechos y los calificó como acciones que van en contra de los esfuerzos por la paz. Además, hizo referencia a amenazas que, según él, también alcanzarían a figuras públicas, entre ellas el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien hace unos días denunció amenazas de muerte en contra de él y de su familia.

“Hoy rechazó todas estas amenazas e intentos no solo de matarme a mí y a mi familia si no también rechazo las amenazas contra el alcalde de Barranquilla, señor Alex Char y su familia porque todo esto no son ataques o amenazas contra personas si no que son ataques contra la paz de un departamento, hoy rechazo todas estas amenazas que no solo demuestran la incapacidad de los violentos si no su miedo a que La Paz sea una realidad”, se lee en el documento.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, en específico del Inpec, frente a estas denuncias.