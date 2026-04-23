En la noche de este miércoles 22 de abril se registró un accidente en el Malecón de Puerto Colombia. Una niña de solo 6 años fue arrollada por un motorizado.

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De acuerdo con el informe preliminar del caso, la menor de edad fue trasladada en primera instancia al Hospital de Puerto Colombia, pero por la gravedad de sus heridas fue remitida a la Clínica Porto Azul, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Sobre el accidente se pudo conocer que el motorizado huyó del lugar y en estos momentos es buscado por las autoridades.

Por ahora no se conocen más detalles del hecho, a la espera de la información que ampliará la Policía Metropolitana de Barranquilla.