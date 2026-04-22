La tranquilidad del barrio Juan XXIII, en el municipio de Malambo, se vio interrumpida la tarde de este martes 21 de abril luego de que se registrara el homicidio de un comerciante, propietario de dos tiendas de abarrotes.

Según información de las autoridades, la víctima fatal fue identificada como Jorge Luis Rueda Lizcano, de 37 años de edad y nativo de Barrancabermeja, Santander, quien recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

El hecho de sangre se presentó sobre las 5:40 de la tarde cuando dos sujetos armados y en motocicleta llegaron hasta la carrera 1B con calle 20, punto donde funciona la tienda Donde El Cacha, y abrieron fuego en contra de Rueda Lizcano, conocido con el apodo de El Cacha.

Tras el ataque, el comerciante fue auxiliado por moradores de la zona y llevado de manera inmediata hasta un centro asistencial donde los galenos confirmaron su deceso.

Este miércoles 22 de abril, en medio de las pesquisas, las autoridades encontraron versiones sobre la presunta autoría del hecho de sangre y los posibles móviles.

Un testimonio entregado por personas cercanas a la víctima detalló que esta venía siendo víctima de extorsiones luego de que las dos estructuras criminales que operan en el municipio, ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, detectaran que este era propietario de dos negocios en la localidad.

Al parecer, Rueda Lizcano le pagaba cuotas extorsivas al personal de ‘los Pepes’ dominante en el sector y un presunto miembro de ‘los Costeños’, identificado con el alias de alias Andy, venía exigiéndole a este que dejara de hacerlo o, de lo contrario, le quitaban la vida.

Incluso, las autoridades conocieron que el hoy occiso había intentado tener un acercamiento con miembros de ‘los Costeños’, aparentemente para llegar a un acuerdo, pero eso no habría tenido resultados.

Esta información ya es del resorte del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dependencia policial que también investiga unos ataques contra las fachadas de unos negocios del corregimiento de Caracolí, al parecer, en medio de otros casos de violencia extorsiva.