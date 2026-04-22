La familia Alemán Morales ha vivido un momento de calma en medio del desasosiego que les ha generado la muerte de Leonela, ocurrida el pasado 11 de abril tras el derrumbe de un edificio ubicado en la ciudad de Limassol, en Chipre.

Su hermana Johana Morales le confirmó a EL HERALDO que el procedimiento fue realizado en la tarde de este miércoles en las instalaciones de Medicina Legal de la capital del Atlántico.

“Ya fue realizada la prueba”, comentó la mujer, quien recibió la llamada por parte del Consulado colombiano en Chipre a través de la cual se confirmó el deceso de su hermano menor.

De acuerdo con la información conocida por este medio, la muestra ahora será trasladada a Bogotá para que se proceda al proceso de identidad del cuerpo de Leonela en Chipre.

En ese sentido, hay que recordar que Alemán Morales fue una mujer transexual, cuya identidad aparece referenciada en sus documentos como el pasaporte como Leonardo, su nombre de nacimiento.

Leonela realizó estudios en diseño gráfico y desde hace dos años realizaba viajes constantes a Europa. Su meta personal era este año poder hacer los trámites para llevar a su madre a Francia, y regresar para celebrar su propio cumpleaños el 20 de julio, fecha en la cual llegaría a los 28 años.