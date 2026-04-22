El Ministerio de Minas y Energía publicará, en los próximos días, una resolución para reglamentar el cobro de una sobretasa para cubrir parte de la deuda que agobia a la empresa Air-e, que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

El anuncio fue hecho este miércoles por el viceministro de Energía, Víctor Paternina, en el marco del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, organizado por la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), el Consejo Mundial de Energía Colombia (WEC Colombia) y FISE.

De acuerdo con el funcionario, el cobro de 8 pesos por kilovatio/hora consumido se hará efectivo a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como industriales y comerciales, de todo el país. De esta manera se busca recaudar alrededor de $235 mil millones en lo que resta del año.

“Ese recaudo no va a cubrir todo el pasivo que tiene la empresa Air-e actualmente, pero si va a ayudar, en gran medida, a atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el fenómeno de El Niño”, explicó Paternina.

El viceministro de Energía dijo que se avanza en la definición de detalles alrededor del funcionamiento de este cobro, teniendo en cuenta que la compañía que atiende a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira requiere liquidez.

“Es un paciente que está en cuidados intensivos, que necesita caja y liquidez. Es importante entender que el problema de prestación del servicio de energía en la región Caribe no es un problema solamente de los costeños, sino que es un problema nacional”, agregó.

Paternina indicó, además, que viene respaldando a la Superintendencia de Servicios Públicos en la consolidación de la hoja de ruta para mantener a flote a la compañía: “Hay múltiples causas de este problema histórico y por ende no se debe estudiar una única solución”.

Las deudas de Air-e

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expuso a EL HERALDO que las deudas de la empresa Air-e ascienden a cerca de $2,2 billones con toda la cadena energética.

Especificó que cerca de 1,5 billones de pesos corresponden a compromisos con los generadores térmicos, que se encuentran enfrentando dificultades en liquidez para la correspondiente compra de insumos para adelantar su labor.

“No tenemos plata guardada o bajo el colchón. La compra de combustibles al mes corresponde a $1,5 billones. Es decir, nos están debiendo el valor que utilizamos para comprar combustibles durante un mes de generación a full carga”, agregó.

El líder gremial insistió en que el Gobierno nacional debe adoptar medidas que permitan solventar estas deudas: “Lo correspondiente a los subsidios ha bajado, aunque sigue estando en $1,7 billones, que es una cifra alta. Con relación a Air-e no hay ninguna respuesta, no dicen cuándo van a pagar ni tampoco hay acuerdos de pago ni le inyectan capital a la compañía”.