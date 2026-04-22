Hay una pugna cerrada en Air-e por quién será elegido nuevo interventor

Ad portas de cumplirse 20 meses del inicio de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una intensa puja se viene dando entre varios sectores afines al Gobierno por el nombramiento del nuevo agente interventor en propiedad.

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Este pulso se ha venido intensificando en las últimas semanas, teniendo en cuenta que Tania Peñaranda ya cumple cerca de tres meses en calidad de encargo tras la salida de Nelson Vásquez de esta posición.

De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, varias han sido las hojas de vida que se han analizado para asumir el cargo. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva, lo que ha incrementado las fricciones alrededor de la compañía.

Lo cierto es que varios congresistas —electos y reelegidos— del Pacto Histórico se han transado en una disputa por el manejo de la compañía, que atraviesa una crisis financiera y administrativa que podría generar afectaciones al sistema eléctrico nacional.

Varias fuentes aseguraron a esta casa editorial que sobre el escritorio del presidente Gustavo Petro estuvo la hoja de vida de César Ruiz, un ex asesor de la compañía con amplio conocimiento en manejo energético que salió durante el periodo de Edwin Palma como interventor por presuntas anomalías contractuales.

Al parecer, su aspiración al cargo se encontraba respaldada por el actual superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán. Sin embargo, no prosperó y su hoja de vida habría sido engavetada debido a la intención del presidente Petro de nombrar en el cargo a Cristóbal Padilla, actual director de Colombia Compra Eficiente.

Precisamente, al funcionario se le vio conversando con el superintendente Felipe Durán durante el congreso de Transición Energética –organizado por Air-e y la Universidad del Norte– que se llevó a cabo la semana anterior en Barranquilla. Empero, Padilla –quien es uno de los hombres de confianza del jefe de Estado– no estuvo de acuerdo con dicha designación y prefirió seguir al frente de la mencionada entidad.

Más interesados

Esto ha abierto la puerta para que dos sindicatos de la empresa entren en la carrera por el nuevo interventor en propiedad. Otra fuente cercana a la compañía indicó que a representantes de Sintraelecol y Sintraenergía se les ha pedido que hagan llegar la hoja de vida de un candidato para su correspondiente análisis.

Dicha solicitud habría desencadenado un conflicto interno que ha escalado debido a que ninguno de los dos sindicatos contaría con un candidato que cumpla con la experiencia e idoneidad técnica para acceder al cargo, al tiempo que pueda garantizar la estabilidad de la empresa y enfrentar un posible fenómeno de El Niño que se espera desde el segundo semestre de este año.

La preocupación, reiteró la fuente, es que desde distintos sectores energéticos insisten en que la interventoría de Air-e necesita una persona con experiencia real en regulación, operación y manejo de crisis del sistema eléctrico, capaz de tomar decisiones rápidas frente a los retos que se acercan. Por eso, han advertido que no se trata solo de una designación política o sindical, sino de un cargo clave para garantizar la estabilidad energética de la región Caribe.

Otras voces han sido enfáticas en que el nombramiento del quinto agente especial se daría a conocer luego de la primera vuelta presidenciales, que se cumplirá el 31 de mayo.

Los anteriores interventores

Tras la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el 12 de septiembre de 2024, en medio de una profunda crisis financiera y operativa, el Gobierno nacional designó como primer agente interventor a Carlos Diago, con el compromiso de estabilizar la empresa y garantizar el servicio.

Luego llegó Edwin Palma, quien permaneció cerca de cuatro meses en el cargo. Más tarde fue nombrada Diana Bustamante, cuya gestión se prolongó por poco más de tres meses en medio de cuestionamientos por la falta de resultados de fondo.

En junio de 2025 asumió Nelson Javier Vásquez Torres, pero su salida se concretó en enero de 2026, tras la aceptación de su renuncia, convirtiéndose en el cuarto interventor en dejar el cargo en menos de año y medio de intervención.