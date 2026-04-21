Con motivo de garantizar la seguridad y sostenibilidad de espacios contemplados para el disfrute de la ciudadanía Barranquillera, como lo es el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la Policía Nacional llevó a cabo la campaña “Turismo Sano y en Paz”, una estrategia orientada a sensibilizar a propios, visitantes y prestadores de servicios sobre la importancia de mantener entornos seguros.

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Durante la jornada, a cargo de miembros de la fuerza pública, se socializaron recomendaciones clave enfocadas en el respeto, la tolerancia y la sana convivencia.

Asimismo, la prevención del expendio y consumo de sustancias psicoactivas, así como el uso responsable del espacio público.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que estas acciones lideradas por el Grupo de Protección al Turismo reafirman el compromiso institucional con la seguridad de los destinos turísticos, fomentando entornos confiables que impulsen el desarrollo social y económico de la región.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.

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