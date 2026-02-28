Los proyectos de energía sostenible en el departamento del Atlántico han recientemente han marcado dos “hitos” importantes, según comunicó la empresa Enel Colombia.

Lea también: Reversión de Autopistas del Caribe empieza a tomar forma

La compañía eléctrica sostuvo que el parque solar Atlántico ubicado en los municipios de Sabanalarga y Usiacurí inyectó su primer kilovatio hora (kWh) de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN), dando inicio así a su etapa de pruebas.

Este parque, con una capacidad de 180 MWac (256 MWp*), cuenta con un avance constructivo del 75 % y dispone de 403.920 paneles distribuidos en 34 subcampos y generará, una vez culmine completamente su construcción, 525 GWh/año, según cifras de Enel.

Enel Colombia

El otro logro se trata del inicio de operación comercial el pasado 25 de febrero del parque solar Guayepo III, ubicado en el municipio de Ponedera, que generará 531 GWh/año. Cuenta con una capacidad de 180 MWac (267 MWp) y con 457.764 paneles bifaciales interconectados entre sí.

Lea también: Hijo de Sofía Vergara visitó la estatua de su madre en el Gran Malecón

“En conjunto, los parques fotovoltaicos de Enel en el departamento del Atlántico, Guayepo I&II, el más grande del país y en operación desde finales de 2024, Guayepo III y Atlántico, completarán una capacidad de 730 MWac (985 MWp), lo que los convertirá en el principal complejo de energía solar del país, generando la energía capaz de suplir las necesidades de alrededor de 3 millones de personas”, sostuvo la empresa.

Para Enel Colombia estos dos logros son considerados “importantes hitos” para sus proyectos en el departamento del Atlántico y que “convierten a este territorio en el cluster de generación de energía solar más importante del país”.

Agregaron, además, que durante la construcción de estos dos parques, la compañía ha generado más de 4.300 empleos, 79 % ocupados por personas de la región.

Lea también: Falleció el abogado Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán

Ahora, los cinco parques de Enel en operación comercial (La Loma, El Paso, Fundación, Guayepo I&II y Guayepo III), completan una capacidad de más de 867 MWac (1.149 MWp), representando más del 50 % del total de energía solar en Colombia, lo que demuestra la “apuesta decidida de la Compañía por la transición energética, y la diversificación de la matriz del país”.