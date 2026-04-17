El trayecto por la Circunvalar de la Prosperidad, un proyecto vial contemplado para potenciar la conectividad del departamento del Atlántico al intervenir más de 36.7 kilómetros de doble calzada entre Malambo y Puerto Colombia, hoy representa un obstáculo que sortear para los habitantes del municipio de Galapa al no contar con la tarifa preferencial en el cobro del peaje en este sector.

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Al unir importantes vías como la Vía Oriental, la Cordialidad, la carrera 38, la Vía al Mar, la Carrera 51B y la Vía 40, así como zonas francas, los puertos y el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, pretende a su vez ser una alivio para la movilidad de Barranquilla y su área metropolitana con la disminución de trancones. Lo que implica un mayor flujo vehicular por los dos peajes de la Circunvalar de la Prosperidad; uno ubicado en Juan Mina y otro en Galapa.

Desde hace 3 años

En Galapa, la tarifa para vehículos de categorías I y II es de $10.000 pesos, un golpe en el bolsillo de los habitantes que se ven obligados a transitar permanentemente y de manera obligatoria por el corredor industrial.

“El puente de la Avenida Circunvalar con cordialidad se está interviniendo. El puente como va trabajar en la oreja que va hacia Soledad, pero va a seguir siendo el mismo puente cuando los carros vienen del municipio de Galapa. Galapa se ha convertido en un corredor industrial; allí están apostadas el tráfico, los centros de acopio de grandes empresas y supermercados. De igual manera, cuando se viene de Galapa se puede venir con doble carril pero al llegar al puente, se convierte en un cuello de botella. Como habitantes de Galapa, la tarifa diferencial ayuda a la movilidad y al desembotellamiento en el cual nos vemos sometidos en las horas pico; cuando vayamos al norte, o a Soledad, hasta el mismo aeropuerto”, sostiene Alexander Aguilar, líder social del municipio de Galapa.

Según Águilar, la petición de tarifa diferencial no es nueva. Desde hace al menos tres años la comunidad ha intentado gestionar soluciones ante las entidades correspondientes.

“Hace algún tiempo presenté derechos de petición a la ANI y a la Concesión Costera, pero no obtuve una respuesta favorable. Lo que hicieron fue bajar la tarifa, pero para todo el mundo, no específicamente para los habitantes de Galapa”, explicó.

En ese momento la reducción pasó de cerca de $12.300 a aproximadamente $9.300, pero no respondió a una política de diferenciación territorial, como es el caso de Sabanagrande y Baranoa. Mediante las resoluciones de la ANI —como la 20213040028355 para el peaje de Sabanagrande y la 20213040031935 para el peaje de Galapa— se establecieron beneficios para vehículos de categorías I y II en dichos municipios.

Sin embargo, el líder social manifiesta que estos beneficios alcanzan a su vez a poblaciones como Santo Tomás e incluso a algunos habitantes de Malambo, pero no a Galapa. A pesar de que la solicitud aplica está dirigida a vehículos livianos.

“Esto es un gana-gana. Si más personas pueden pagar una tarifa reducida, más personas usarían el peaje y el recaudo podría aumentar”, puntualizó.

Por su parte, la Alcaldía Municipal habría radicado un derecho de petición ante la ANI.

Al cierre de esta edición, El Heraldo no obtuvo respuestas oficiales por parte de la entidad.

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