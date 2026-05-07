Los esfuerzos por posicionar al Atlántico siguen adelante con el lanzamiento ‘Vive el Caribe Diferente’, una iniciativa con la que pretende convertir la energía del departamento en su mayor atractivo turístico.

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La campaña -impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), la Gobernación del Atlántico y Cotelco Capítulo Atlántico- es parte de la marca ‘Visit Atlántico, el Corazón del Caribe’, con la que busca consolidar su posicionamiento como uno de los destinos “más dinámicos del Caribe colombiano y de América Latina”.

La campaña se basa en la oferta turística única que posicionan al Atlántico como líder regional. Aspectos como contar con la mejor estrategia de atracción de inversión extranjera directa en Colombia y la tercera en América Latina, “favorecen su fortalecimiento como destino de negocios y turismo MICE”.

“Con esta acción, queremos inspirar a los turistas a que recorran un departamento donde la alegría colectiva se contagia, se conectan con la energía de su gente y su naturaleza. Es un territorio que convierte lo cotidiano en arte; lo popular en tendencia; y sus tradiciones en motivo de orgullo. Atlántico se construye desde la identidad, y permite vivir a sus visitantes al ritmo de la belleza, la alegría, la aventura y la autenticidad”, explicó Mario Muvdi, presidente de la junta de Cotelco Atlántico.

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Y es que no es para menos, el departamento cuenta con una infraestructura turística que incluye más de 300 hoteles, más de 9.000 habitaciones y más de 15 centros de convenciones. A esto se le suma el incremento en los visitantes a otros municipios del departamento y con la proyección de crecimiento del 55 % para 2026, en la ocupación hotelera departamental.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en datos de la Aeronáutica Civil, Barranquilla ocupó el segundo lugar entre las ciudades colombianas que más aumentaron la llegada de pasajeros en vuelos nacionales regulares en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025, con un incremento del 15 %, estando solo por debajo de San Andrés. Igualmente, la ciudad en febrero evidenció un crecimiento del 13 % en el movimiento de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

La campaña también destaca la entrada en operación de cerca de 10 nuevas rutas aéreas entre 2025 y 2026, que se suman a las 226 frecuencias aéreas nacionales semanales y 31 internacionales. “Facilitan la llegada de viajeros nacionales y extranjeros al departamento, quienes pueden acceder a una variada propuesta de experiencias de alto valor, que incluye cultura, gastronomía, deportes náuticos, ecoturismo, entre otros segmentos turísticos”.

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De a poco el Atlántico se ha convertido en un dinamizador del turismo en el Caribe colombiano que se refleja en sitios como el Muelle 1888, el posicionamiento de Salinas del Rey como destino de kitesurf de talla mundial y única playa bandera azul del departamento.

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Jaime Alfaro De Castro, subsecretario de Turismo de Atlántico, destacó los factores que posicionan al departamento como una propuesta turística distintiva dentro del Caribe colombiano: “Muchos destinos ya están consolidados bajo modelos tradicionales. Sin embargo, Atlántico y su capital Barranquilla representan una propuesta diferenciadora de un destino donde el viajero no solo visita, también accede a turismo vivencial y espontáneo. Por ende, estimamos que la campaña ‘Vive el Caribe Diferente’, hará posible que en 2026 Barranquilla sea la ciudad de mayor crecimiento en la llegada de pasajeros en vuelos nacionales y que su Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, se encuentre dentro de los tres primeros lugares en las terminales aéreas de Colombia con más movimiento de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales”.

Y agregó que uno de los mayores diferenciales del destino es su cultura viva. El Carnaval de Barranquilla, máximo símbolo de esta identidad, es un espectáculo para observar y una experiencia para vivir. Música, danza y tradición se convierten en un escenario de interacción directa, donde el turista deja de ser espectador para convertirse en protagonista.

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“Con esta nueva campaña, el Atlántico reafirma su apuesta por el turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social, proyectándose al mundo como un territorio auténtico y lleno de oportunidades”, cerraron.