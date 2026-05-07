Juan de la Rosa, director del Departamento de Arte y Folclor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar, fue seleccionado como ganador del Programa de Subvenciones de Investigación y Preservación de la Música Latina 2025 de la Fundación Cultural Latin Grammy.

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El reconocimiento se dio por el proyecto titulado “Manual digital de percusión vallenata: salvaguardia de la caja y la guacharaca a través de partituras”, que consiste en el desarrollo de un recurso digital interactivo de acceso libre, orientado a la enseñanza y sistematización de estos instrumentos fundamentales del vallenato mediante partituras y convenciones musicales.

Esta iniciativa busca preservar y fortalecer la interpretación de los aires tradicionales del vallenato como: paseo, merengue, puya y son, aportando herramientas académicas que permiten transmitir este conocimiento desde la formación musical.

Sobre este logro, el docente aseguró que, “este manual propone una metodología para la enseñanza de la caja y la guacharaca, permitiendo que su aprendizaje pase de lo empírico a una formación basada en la lectoescritura musical, respetando la esencia y la forma original en que estos instrumentos deben interpretarse”.

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Esta iniciativa nació en la Facultad de Bellas Artes cuando el docente era estudiante, y ahora beneficia no solo a los programas de Música y Licenciatura en Artes, sino a toda la comunidad académica y a quienes deseen acercarse al folclor vallenato, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

“Este es un proyecto que nace en la Universidad Popular del Cesar, una institución que me formó y que sigue impulsando la investigación, la cultura y el arte. La invitación es a seguir construyendo conocimiento que aporte a nuestra identidad y a nuestro territorio”, dijo.