El Pacto Histórico volvió a encender las alarmas sobre el proceso de auditoría al software electoral que será utilizado en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

A través de un comunicado, el movimiento aseguró que persisten “falta de condiciones” para realizar una revisión técnica independiente y transparente del sistema dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la colectividad oficialista, durante la primera semana de acompañamiento técnico a la auditoría se detectaron situaciones que, a juicio de sus delegados, comprometen el alcance real del proceso y limitan la posibilidad de verificar de manera integral el funcionamiento del software electoral.

El movimiento señaló que una auditoría confiable debe permitir revisar cómo se captura, almacena, procesa, transmite y consolida la información electoral. Sin embargo, advirtió que hasta el momento no existen garantías suficientes para realizar esa tarea con plena autonomía.

Entre las principales preocupaciones expuestas, el Pacto Histórico aseguró que la auditoría se desarrolla bajo condiciones “altamente controladas” por la propia Registraduría y los operadores tecnológicos.

De acuerdo con el documento, no se permite el ingreso de celulares ni equipos propios, tampoco hay acceso a internet y no es posible utilizar herramientas o software independientes para hacer pruebas técnicas.

“Los auditores no han contado con plena autonomía para revisar todos los componentes del sistema”, señaló el comunicado, que además advirtió sobre restricciones para acceder a información clave relacionada con bases de datos, biometría y mecanismos de transmisión y consolidación de resultados.

Otro de los puntos que despertó inquietud en el movimiento fue la posibilidad de modificaciones en componentes del código fuente durante el desarrollo de la auditoría. Según el Pacto Histórico, actualmente no existiría un mecanismo plenamente verificable que permita garantizar que la versión auditada corresponda exactamente a la que será utilizada el día de las elecciones.

Ante ese panorama, el movimiento hizo varias solicitudes a la Registraduría Nacional. Entre ellas, pidió fortalecer las condiciones de la auditoría, ampliar el acceso a información técnica, garantizar trazabilidad sobre cualquier modificación del sistema y entregar las auditorías completas realizadas previamente por CAPEL y JAHV McGregor para las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Además, solicitó que organismos internacionales y entidades de control acompañen el proceso, incluyendo a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Pese a las críticas, el Pacto Histórico aseguró que continuará participando en el seguimiento técnico del sistema electoral y afirmó que su propósito es “contribuir al fortalecimiento de la transparencia electoral y de la confianza ciudadana en el proceso democrático”.