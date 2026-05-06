La representante a la Cámara Catherine Juvinao dio a conocer este miércoles que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un recurso para impugnar la resolución con la que su partido, Alianza Verde, confirmó su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

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En declaraciones a medios, la congresista señaló que el CNE “es la única institución que puede garantizar una salvaguarda ante una clara violación de los estatutos del partido”, sostuvo.

En ese sentido, le pidió al alto tribunal que “suspenda provisionalmente los efectos de la resolución 01 de 2026 mientras se estudia la solicitud formal”.

También le solicitó que “deje en libertad a la militancia y las credenciales del Partido Verde para que apoyen a candidatos del centro y la centroizquierda, incluyendo a Sergio Fajardo y Claudia López, que sí son líderes históricos de este partido”, agregó.

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Juvinao explicó que el propósito final es que después de realizado el estudio, el Consejo Nacional Electoral modifique la resolución de tal manera que los militantes de Alianza Verde puedan apoyar a los candidatos de sus preferencia, ya sea del centro o del centro izquierda.

“Que (el CNE) ordene a las directivas de la Alianza Verde que respeten las minorías”, dijo la representante a la Cámara en diálogo con periodistas.

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Añadió que desde que el partido avaló su segunda aspiración a la Cámara, “el comité de avales sabía de mi tendencia” para apoyar la campaña de la candidata de centro Claudia López.

#ElGranReto2026 | La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, solicitó al @CNE_COLOMBIA que suspenda la resolución por la cual el partido decidió apoyar a Iván Cepeda como candidato presidencial, para que se le permita a ella y otros militantes respaldar abiertamente… pic.twitter.com/HriFPKNfIW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 6, 2026

Esto luego de que la Alianza Verde expidiera el pasado 24 de abril una resolución con la que oficializó su adhesión a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“A partir del acuerdo político y programático suscrito, el Partido Alianza Verde adhiere a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda Castro y orienta a su militancia, en todas las regiones del país, a sumarse activamente a la Coalición Alianza por la Vida”, se lee en la resolución.

Con esta decisión el partido veta el apoyo a las demás candidaturas, incluidas las de Claudia López y Sergio Fajardo.

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El anuncio desató una crisis interna en el partido que dejó al descubierto las tensiones entre sus principales militantes. La senadora Angélica Lozano calificó la decisión como un golpe al espíritu del partido y denunció que se está restringiendo la libertad política de sus militantes.

Katherine Miranda, Jonathan Ferney Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, y Cathy Juninao se pronunciaron en el mismo sentido. Esta última publicó en redes sociales que votará por Paloma Valencia, mientras que el senador solicitó la la escisión política del partido.