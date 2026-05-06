En el ajedrez político del Caribe, comienzan a verse movimientos que podrían tener impacto en la contienda presidencial. En este sentido la Casa Char, afiliada al partido Cambio Radical, ha empezado a activar respaldos en favor del candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

La señal más reciente se concretó con la convocatoria a un encuentro político en Barranquilla, previsto para el próximo 9 de mayo, donde se espera la participación de líderes regionales, empresarios y estructuras locales.

El evento, que se realizará en el Country International Hotel, apunta a consolidar apoyos en el Atlántico y mostrar músculo político en una plaza clave.

“Después del domingo 8 de marzo, tenemos que estar trabajando para elegir al Presidente de la República, por ahí hay un candidatico costeño que queremos apoyar, que a pesar de que está solito, no tiene partido político, hoy en las encuestas está empatado con el hombre del gobierno nacional”, señaló Fuad Char.

Aunque no se ha anunciado formalmente una adhesión colectiva, la movilización de sectores vinculados a la casa Char sugiere un reacomodo en curso dentro de las fuerzas tradicionales del Caribe, históricamente determinantes en los resultados electorales.

“No se equivoquen, costeño vota costeño. Solamente un hijo del Caribe le puede devolver al Caribe la grandeza que el centralismo le ha robado”, dijo De la Espriella desde el barrio La Manga.

De acuerdo con algunas fuentes de entero crédito, el abogado Fernando Fiorillo Zapata, exdirector de la Oficina de Gestión del Riesgo, asumiría roles de gerente de campaña en la costa.

El grupo Char, con amplia influencia en el Atlántico y presencia en distintos niveles de la política nacional, ha sido un actor decisivo en campañas anteriores. Por eso, cualquier acercamiento hacia una candidatura presidencial adquiere peso en el tablero político.