En las últimas horas se conoció una decisión que movería el ajedrez político de cara a las elecciones presidenciales. Luis Gilberto Murillo renunciará a su candidatura y se uniría a la campaña de Iván Cepeda.

Se pudo confirmar que el anuncio lo hará oficial en la mañana de este miércoles 6 de mayo desde el Hotel Tequendama, en Bogotá.

En el evento se espera la asistencia de los principales dirigentes del Pacto Histórico y los líderes que han respaldado la candidatura del excanciller del gobierno del presidente Gustavo Petro.

De ser así, Murillo sería el segundo en renunciar a la carrera presidencial tras inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera fue Clara López, quien también decidió unirse a la campaña de Iván Cepeda.

Murillo había hecho dupla hacia la Casa de Nariño en llave con Luz María Zapata como su fórmula a la Vicepresidencia.

Esta no era la primera vez que Murillo se lanzaba a un cargo de elección popular. Luego de haber sido gobernador en 2022 le apostó por primera vez llegar a la Casa de Nariño representando el centro, pero no como candidato presidencial sino como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo que se midió en la consulta de la Centro Esperanza para ese año.

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No le fue muy bien pues la dupla que representaba el centro solo logró recaudar 888.585 votos que la desplazó al cuarto lugar por detrás de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. La coalición ha sido calificada por el mismo Fajardo como un “fracaso” que no logró convencer a más colombianos debido en parte a las disputas internas y las tensiones entre precandidatos.