En el análisis del proceso electoral rumbo a la Presidencia de Colombia en 2026, empieza a tomar fuerza un indicador que no depende de las encuestas tradicionales, sino de un espacio menos conocido por el público general, aunque con gran capacidad de incidencia en las percepciones.

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En este escenario se han registrado recientes movimientos entre los principales aspirantes, donde persiste un líder, pero la diferencia con sus competidores se ha reducido, haciendo que el panorama se vuelva más competitivo.

Asimismo, se trata de los mercados de predicción, los cuales han registrado un reajuste en las expectativas sobre la elección presidencial de 2026. Este comportamiento refleja un acercamiento entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, configurando un escenario más cerrado frente a meses anteriores y sugiriendo cambios en las proyecciones que manejan estos sistemas.

Según los datos más recientes de la plataforma Kalshi, Cepeda continúa al frente con una probabilidad del 38 %, aunque con una leve disminución. En segundo lugar aparece De la Espriella con 35 %, tras un repunte importante, mientras que Valencia se ubica en 31 %, con una ligera caída. Esto deja a los tres candidatos en márgenes bastante estrechos.

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El comportamiento observado con corte a este lunes 4 de mayo evidencia una reconfiguración en las posiciones, producto de ajustes que realizan los usuarios en función de nueva información política y del contexto. En ese sentido, la ventaja que antes era más amplia para el líder se ha reducido, lo que incrementa la percepción de competencia.

En este tipo de plataformas, como Kalshi, los participantes compran y venden contratos ligados a resultados futuros, lo que permite estimar cómo cambian las probabilidades según la información disponible. Más que una medición directa de intención de voto, estos indicadores funcionan como una lectura colectiva de expectativas del mercado.

Dentro de esta dinámica, el avance de Abelardo de la Espriella destaca como el movimiento más significativo, al sumar siete puntos en la medición más reciente. Paloma Valencia, por su parte, se mantiene en una zona competitiva, mientras que Iván Cepeda, aunque sigue liderando, enfrenta una presión creciente por parte de sus contendores.

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La evolución de las tendencias en la plataforma no ha sido abrupta, sino progresiva, lo que sugiere un cierre paulatino de las diferencias entre aspirantes. Esto contribuye a la percepción de un escenario más incierto y menos definido que en mediciones anteriores.

Otros segmentos del mismo mercado ofrecen matices adicionales sobre la competencia. En el indicador denominado ‘2.º lugar (1.ª vuelta)’, De la Espriella encabeza con 58%, seguido por Valencia con 39%, mientras que Cepeda apenas alcanza el 2%, lo que evidencia una lectura distinta cuando no se analiza el primer puesto.

Por otro lado, en el mercado de ‘Ganador de la primera ronda’, Cepeda aparece con una probabilidad del 90,6%, muy por encima del resto de aspirantes, lo que contrasta con otros escenarios dentro de la misma plataforma y muestra cómo varían las proyecciones según el momento evaluado.

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Finalmente, los datos apuntan a un escenario que sigue cambiando, se mantiene un candidato al frente, pero la disputa se ha vuelto más cerrada. La reducción de diferencias y el avance de algunos aspirantes sugieren expectativas más dinámicas y una contienda que gana incertidumbre.