El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, denunció presuntas presiones de grupos armados sobre el electorado en distintas regiones del país y aseguró que no aceptará interferencias que afecten el libre ejercicio del voto de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

A través de un comunicado, el aspirante oficialista advirtió que ha recibido información de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre hechos que estarían orientados a incidir en la intención de voto, tanto a favor como en contra de candidaturas presidenciales.

“Condeno de manera categórica cualquier clase de presiones al elector”, señaló, al tiempo que rechazó prácticas como amenazas, “recomendaciones” sobre el voto o restricciones a las actividades de campaña en determinados territorios.

El candidato enfatizó que ni su campaña ni las fuerzas que lo respaldan aceptan este tipo de conductas, y aseguró que estas acciones constituyen violaciones al ordenamiento jurídico. En ese sentido, pidió que los responsables sean investigados y sancionados por las autoridades competentes.

Cepeda también envió un mensaje directo a los grupos armados, reiterando que no permitirá condicionamientos sobre el proceso electoral. “No aceptaré interferencias que afecten el ejercicio libre del voto”, afirmó, al insistir en que la única base legítima de la democracia es la decisión soberana de los ciudadanos.

En su pronunciamiento, subrayó además que cualquier eventual diálogo de paz deberá estar condicionado al cese de agresiones contra la población civil.

El aspirante aprovechó para condenar recientes atentados atribuidos a disidencias de las Farc y señaló como responsable a alias “Iván Mordisco”, respaldando las acciones de las autoridades para su captura.

Finalmente, anunció que en los próximos días hará pública información recopilada por su campaña sobre amenazas y hostigamientos en distintas zonas del país, que —según dijo— buscan afectar la libre expresión del voto y el respaldo político a su candidatura y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.