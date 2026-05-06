Estados Unidos anunció este martes la destrucción de una nueva lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y aseguró que en la operación murieron los tres tripulantes de la nave.

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El ataque fue anunciado por el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X y aseguró haber matado a tres supuestos “narcoterroristas” que ese encontraban en la embarcación.

De acuerdo con las fuerzas armadas estadounidenses, este ataque es parte de la operación ‘Lanza del Sur’ y es el segundo operativo anunciado en las últimas 24 horas. El primero ocurrió en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida.

EE. UU. lanzó su campaña militar sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Con el ataque notificado hoy ya son más de 50 bombardeos los acometidos contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.