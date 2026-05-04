La tranquilidad de la noche de este domingo 3 de mayo se vio interrumpida por un movimiento telúrico en el occidente del país. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus canales informativos, el sismo se registró exactamente a las 9:10 p. m., generando reportes de ciudadanos que percibieron la vibración en la región del Pacífico.

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El boletín técnico de la entidad detalló que el temblor tuvo una magnitud de 3,0 y su epicentro se situó a 6 kilómetros de la localidad de La Italia, perteneciente al municipio de San José Del Palmar, en el departamento del Chocó. Su profundidad, de acuerto con el SGC, fue de 102 kilómetros.

Para medir el impacto real en la población, el SGC mantiene habilitada su herramienta digital de reporte ciudadano. De acuerdo con los datos recolectados de forma preliminar por la institución, el evento natural “causó un fuerte movimiento en esta zona del país”, permitiendo a las autoridades monitorear la intensidad sentida por los habitantes.

Así puede activar la alerta sísmica en su teléfono

Ante la ocurrencia de estos fenómenos, la tecnología móvil se ha convertido en un aliado estratégico para la seguridad. Google dispone en el país del sistema ‘ShakeAlert’, el cual opera mediante una red de 1.675 sensores sísmicos diseñados para detectar ondas telúricas de forma inmediata.

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Este software procesa la información de los sensores para calcular con precisión la ubicación y la potencia del sismo.

Para los usuarios interesados en fortalecer su prevención, la activación de estas notificaciones se realiza directamente desde la configuración del dispositivo móvil de la siguiente manera:

Abra el menú de Ajustes o Configuración de su teléfono móvil.

Busque y seleccione la opción ‘Seguridad y emergencia’.

Presione en ‘Alertas de terremotos’ y asegúrese de que el interruptor esté encendido.

Si no logra visualizar la ruta anterior, intente lo siguiente:

Vaya al menú de ‘Ubicación’.

Despliegue la pestaña de configuración ‘Avanzada’.

Seleccione ‘Alertas de terremotos’ para activar el servicio.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo para proteger a su familia

Más allá de las herramientas tecnológicas, la preparación familiar es de suma importancia para mitigar riesgos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfatiza la necesidad de contar con un plan de emergencia que incluya la identificación de rutas de evacuación y zonas seguras dentro de las viviendas.

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Asimismo, es fundamental tener preparado un kit que contenga suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y documentos personales.

Durante el desarrollo de un temblor, las autoridades aconsejan mantener la serenidad y buscar refugio en estructuras resistentes, como bajo un escritorio o junto a columnas, evitando siempre la cercanía a ventanas o elementos que puedan caer.

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Una vez finalizado el sismo, las recomendaciones incluyen: