La madrugada de este domingo 3 de mayo, la capital de Norte de Santander se vio sacudida por un hecho de violencia extrema. En el sector de Las Delicias, un ataque armado terminó con la vida de cuatro personas que se encontraban en un establecimiento comercial.

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Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar los móviles de este asesinato múltiple que altera la tranquilidad de la zona metropolitana de Cúcuta.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 2:15 a. m. en la avenida 26, cerca de la redoma del conjunto residencial Ibizco. Según los reportes preliminares, las víctimas se encontraban departiendo en el lugar cuando fueron sorprendidas por un desconocido que se movilizaba en una motocicleta. Sin mediar palabra, el atacante accionó su arma de fuego de manera indiscriminada contra el grupo de hombres.

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En medio del caos, una de las víctimas intentó escapar de las balas buscando refugio en una zona de maleza aledaña. Sin embargo, minutos después, su cuerpo fue hallado sin vida por las autoridades debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Estas son las identidades de las víctimas de la masacre en Cúcuta

Entre las personas fallecidas se logró identificar a Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años; William Giovanny López González, de 34 años; y Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años. La cuarta identidad permanece bajo verificación por parte de las unidades investigativas que realizaron el levantamiento en la escena del crimen.

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Un dato relevante que ha trascendido es que uno de los fallecidos se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector, cargo que había entregado formalmente tras las recientes elecciones comunales celebradas el último fin de semana.

Autoridades investigan posibles ajustes de cuentas y antecedentes judiciales

La Policía y las unidades de investigación criminal trabajan sobre varias hipótesis para esclarecer este crimen. Según los primeros informes oficiales, a excepción del líder comunal, los otros hombres asesinados presentaban antecedentes judiciales. Este factor es considerado clave para las líneas de investigación actuales.

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Por el momento, se busca determinar si el ataque obedece a una retaliación directa o a un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales. Las unidades investigativas continúan recolectando pruebas en el lugar de los hechos y analizando testimonios para dar con el paradero del responsable de este atentado.