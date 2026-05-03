Dos hombres resultaron heridos con arma de fuego en un ataque ocurrido en la tarde de este sábado 2 de mayo en el corregimiento La Playa.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró hacia las 6:05 p. m. en la calle 8 con carrera 10, donde las víctimas se encontraban departiendo en la terraza de un inmueble cuando fueron sorprendidas por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Según la información suministrada por las autoridades, uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y abrió fuego sin mediar palabra, ocasionando heridas a los presentes. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Los lesionados fueron identificados como Numa Javier Calderón de la Hoz, de 40 años, y Yercin Enrique Briggles de la Hoz, de 42, quienes fueron trasladados a la Clínica Portoazul Auna, donde reciben atención médica.

Las autoridades iniciaron labores de investigación para dar con el paradero de los agresores.