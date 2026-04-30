En Soledad avanza el proceso para hacer efectiva la orden de arresto contra la alcaldesa Alcira Sandoval, luego de que autoridades policiales confirmaran el traslado del caso a la estación correspondiente por competencia jurisdiccional.

La solicitud relacionada con la materialización de la orden fue remitida a la estación MUVDI, donde ya se adelantan los trámites para emitir una respuesta “clara y precisa” sobre el procedimiento.

Este hecho se da en el contexto de la decisión judicial que confirmó una sanción de tres días de arresto y multa económica contra la alcaldesa por desacato a una acción de tutela.

El fallo, emitido por un juzgado civil de Soledad, determinó que la administración municipal incumplió una orden destinada a proteger a 77 personas en condición de vulnerabilidad antes de un desalojo en el predio conocido como finca Los Ángeles.

Según la justicia, las acciones adelantadas por la Alcaldía no fueron suficientes ni oportunas, lo que configuró el desacato. En consecuencia, se ordenó que la mandataria sea trasladada a una estación de Policía para cumplir la sanción impuesta.

Las autoridades continúan coordinando el procedimiento, mientras se define el momento en que se hará efectiva la medida privativa de la libertad.