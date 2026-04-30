Lleno de júbilo alzó sus brazos tras escuchar el veredicto que lo acredita como el nuevo rey infantil del Festival de la Leyenda Vallenato. De inmediato se fungió en un abrazo con sus padres y subió a tarima a celebrar con el público.

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El valduparense Jerónimo Álvarez de 12 años de edad hizo respetar la casa a punta de pitos y bajos.

“Me siento muy agradecido con todos mis familiares, con mi papito que siempre me ha apoyado, con mi maestro… con todo el mundo”, expresó el joven acordeonero, aún con la emoción a flor de piel tras recibir la corona en la versión 59 del certamen.

El triunfo no fue casualidad. Jerónimo lleva cuatro años participando en el festival, desde la edición 56, puliendo su talento con paciencia y determinación. “Yo vengo preparándome desde hace seis meses para ganar esta corona”, contó, dejando ver que detrás del logro hay horas de ensayo y sacrificio.

Para él, la clave estuvo en la constancia: “Yo creo que es por todo lo que he hecho, por el apoyo que he recibido… y gracias a mi maestro Juan José Granados a quien admiro mucho”.

Un repertorio con sabor a tradición

En la gran final, Jerónimo presentó un repertorio que rindió homenaje a los clásicos del género vallenato. En el paseo interpretó El sabroso, de Poncho Cotes Jr., popularizado por Israel Romero. Para el merengue eligió Los amores de Teresita, de Adolfo Pacheco; en el son tocó Rachelita, de Nafer Durán; y cerró con una puya de su autoría titulada Cuando está tocando el rey.

Con picardía y seguridad, incluso se atrevió a entonar versos que parecían anunciar su destino: “Si el pollo es de buena cría… vengo bien preparado para ser el nuevo rey”.

Nacido en Valledupar, cuna del vallenato, Jerónimo empezó a tocar acordeón a los seis años. Hoy, con el respaldo de su familia y de su maestro, demuestra que el relevo generacional del género está en buenas manos.

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En tarima estuvo acompañado por Yamir Lascano Blanco en la caja y Juan Andrés Mendoza en la guacharaca, formando un conjunto sólido que respaldó su presentación.

El cuadro de honor lo completaron Luís Hernández en el segundo lugar y Carlos Ríos que fue tercero.