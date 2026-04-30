En la Feria Ganadera de Valledupar, 65 obras musicales iniciaron el concurso de Canción Inédita, en el marco de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América.

Lea también: El Pollo ‘Irra’ es coronado Rey Vitalicio en inauguración del Festival

Versos y poesías rinden tributo al legado musical de dos grandes del vallenato, pero también un reconocimiento a una de las agrupaciones que se convirtió en escuela para artistas destacados del folclor.

Alcaldía de Valledupar

En la primera ronda, también hubo inspiración para el vallenato costumbrista, aquel que tiene un contenido jocoso y tradicional, otras con un mensaje romántico y letras envueltas en una lírica descrita en melodías en roban aplausos.

Lea también: Festival de la Leyenda Vallenata: Homenaje al Binomio de Oro

De esta manera, 29 paseos, 14 merengues, 12 sones y 10 puyas, se presentan ante el jurado calificador conformado por Richard Daza, Jesualdo Hernández y Luis Piñeres.

Alcaldía de Valledupar

La segunda ronda del concurso de Canción Inédita será este viernes 1 de mayo, desde las 8:00 de la mañana en el la Feria Ganadera.

Lea también: Las mujeres dieron cátedra en la primera ronda de Acordeonera Mayor