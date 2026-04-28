Este año la competencia de la categoría Acordeonera Mayor está más reñida, el número de participantes subió a 12, quienes buscan entrar al cuadro de finalistas y luego obtener la esperada corona.

Leer más: ¿Por qué no pueden llevarse a India los hipopótamos de Pablo Escobar pese a la oferta de un multimillonario?

Para ello, la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata dispuso una tarima única en el parque Los Algarrobillos, donde una a una de las concursantes fueron mostrando su talento en los aires de paseo y merengue, con versatilidad y entrega que no pasó desapercibida por el público que las ovacionó.

Entre las participantes está Sarid Jahayra Antolinez Castañeda, quien es proveniente de Santander, y con 16 años, es primera vez que se presenta en esta categoría asegurando que tendrá un buen desempeño y obtener el visto bueno del jurado calificador.

“Mi gusto por el acordeón nace cuando me vine a vivir a Valledupar aproximadamente hace cuatro años, hay que reconocer que la competencia está difícil, pero la di toda en los aires de paseos y merengue para llevarme la corona, me presenté con el paseo ‘Yolanda’ del compositor Emiliano Zuleta, y en paseo ‘La Brasilera’, del compositor Rafael Escalona’.

En el caso de Jennifer Mercedes Aragón García, quien en la edición anterior del Festival Vallenato, logró entrar en el cuadro de las finalistas y obtuvo el tercer lugar, contó que ha sido un año de continua preparación para llevarse la corona a Albania, La Guajira, de donde es oriunda y seguir fomentando el folclor vallenato a partir de la entrega y compromiso de las mujeres que pueden desenvolverse en cualquier escenario de la sociedad.

Ver también: Otros casos judiciales en los que ha estado envuelta la marca Lili Pink antes del megaoperativo de la Fiscalía

“Desde que finalizó el festival anterior empezamos a prepararnos y darla toda para que el sueño se cumpla y esta corona pueda irse para La Guajira, en este nuevo año hay más madurez y preparación, tuve la gallardía de poder cambiar todos mis temas y rutinas para traer cosas nuevas al Festival. En esta oportunidad en la caja estoy con Luis Janer Rodríguez y en la guacharaca Jainer Luis Rodríguez, dos hermanos villanueveros de la dinastía Chumeca”, contó Jennifer.

Resaltó que el acordeón lo combina con la realización de proyectos culturales en su territorio y como gestora cultural fomenta el arte de tocar este instrumento y seguir exaltando el folclor.

Le sugerimos: Caso Kevin Acosta: la familia del menor y el Estado intentarán conciliar en mayo tras la demanda por su muerte

El resto de las participantes llegaron a pisar fuerte desde Cundinamarca, Santander, Santa Marta, El Paso, Cesar, y otras regiones del país, entre ellas se encuentran: Ana María Borrego Berrio, Alexandra Maciel Gómez De La Ossa, Daila Alejandra Huelva Campo, Miriam Katherine Méndez Guerra, Nikole Dayana Mengual Pérez, María Del Rosario Ortiz Rojas, Nickoll Peñaranda Sumalave, Sara Valentina Rhenals Escobar, Leidy Carolina Salgado Guzmán, Diangely Salome Valencia Pájaro.