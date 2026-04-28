Este lunes 27 de abril el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantó un gran operativo en unas 300 tiendas de la marca de ropa Lili Pink, al parecer por denuncias sobre presunto lavado de activos y contrabando.

Lea: Fiscalía adelanta operativo en más de 300 tiendas de Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando

Orlando Amador Tienda de Lili Pink.

A través de un comunicado, Fast Moda, operadora de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, reconoció que actualmente la compañía enfrenta “un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias”.

“Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”, se lee.

Según ha trascendido, los operativos incluyeron allanamientos, procesos de extinción del derecho de dominio y capturas en distintas ciudades, en el marco de una investigación sobre presuntas actividades ilícitas que se habrían ejecutado a nombre de esta marca de ropa interior femenina.

Lea: Lili Pink se pronunció sobre las diligencias de la Fiscalía en medio de investigación por presunto lavado de activos y contrabando

Lili Pink, en su comunicado, le pidió a la Fiscalía y a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.

“Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, agregó la compañía.

Cortesía

Otros líos de Lili Pink

La marca Lili Pink se ha visto envuelta en varios líos legales en los últimos años. En 2023 se conoció públicamente un problema con una mujer llamada Elisa Margarita Flórez Herrera, quien aseguró en un video en TikTok que fue trabajadora de la empresa a través de una cooperativa.

Según Flórez, Lili Pink operaba en ese entonces bajo la razón social Innova Quality S.A.S. y tenía con ella una deuda de $580 millones por su trabajo. Ante la supuesta negativa de pago, acudió a la Corte Constitucional y obtuvo pronunciamiento a su favor. Sin embargo, la marca seguía sin cumplir lo que ordenaban las sentencias del alto tribunal.

Lea: Paloma Valencia denuncia plan para atentar en su contra: “Pagaron $2.000 millones de pesos para que me asesinen”

Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S. (actual operadora de Lili Pink), respondió que Elisa Margarita Flórez Herrera no había estado vinculada laboralmente con la marca de ropa interior femenina.

Redes sociales Imagen de referencia/ Tienda de Lili Pink.

Además, decidió presentar una acción de tutela contra Elisa Margarita Flórez Herrera, señalándola de implementar a través de sus videos en TikTok "una estrategia para desacreditar y vulnerar el buen nombre de la accionante Fast Moda S.A.S. y, sus marcas asociadas como Lili Pink y Yoi”, según recoge el diario ‘La República’.

No obstante, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá negó en segunda instancia el amparo al no encontrar “como satisfechos los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela por presuntas vulneraciones derivadas de la libertad de expresión en redes sociales”.

Lea: Investigación revela que mercenarios colombianos participaron de uno de los episodios más brutales de la guerra en Sudán

Ese mismo año (2023) Lili Pink recibió un duro golpe de la Dian. La entidad reportó la aprehensión de mercancía de contrabando consistente en 19.703 bultos entre telas, confecciones, productos misceláneos y polipropileno, con un avalúo aduanero aproximado de $ 31.370 millones. Todo esto se encontraba almacenado en dos grandes bodegas en el norte de Bogotá.

Lorena Bernal Castro instauró también una acción de tutela contra la Dian, alegando vulneración al derecho de la libre empresa y al trabajo. Pero una vez más obtuvo una respuesta negativa de la justicia.

Según ‘La República’, el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá negó por improcedente el amparo constitucional presentado por la representante legal de Fast Moda S.A.S.