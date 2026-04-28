Gobiernos de Estados Unidos, Chile, Brasil, España y otros países han expresado su enérgico rechazo frente a la ola de violentos ataques perpetrados en los últimos días en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, que han dejado al menos 21 muertos y decenas de heridos.

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Los hechos de violencia en Colombia comenzaron el pasado sábado, con un ataque con explosivos dentro de un cilindro que fue detonado en Cajibío por supuestos disidentes de las FARC y que cayó sobre un autobús causando la muerte de 20 personas y otros tantos heridos, además de destruir otros 15 vehículos que también circulaban en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

ERNESTO GUZMAN/EFE AME6839. CAJIBÍO (COLOMBIA), 26/04/2026.- Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia). El número de personas muertas por el ataque guerrillero de este sábado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14, todos civiles, y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán. EFE/Ernesto Guzmán

En los últimos días, hubo otras embestidas con lanzamientos de explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, atribuidos a disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

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Una camioneta cargada con explosivos, que al parecer tenía como objetivo un puesto militar en El Plateado, en el mismo departamento, detonó y causó heridas a dos policías y a una adolescente, informaron este lunes medios locales.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su solidaridad con el país y con las víctimas de los ataques.

“Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, señaló en sus redes sociales la misión diplomática.

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Subrayó la embajada que “las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE. UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas”, y agregó que “un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte”.

La embajada reiteró además el compromiso de Washington con la seguridad del país al asegurar: “Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”.

ERNESTO GUZMAN/EFE AME6839. CAJIBÍO (COLOMBIA), 26/04/2026.- Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia).

Por su parte, la Cancillería de Chile emitió un comunicado en el que condenó “en los términos más enérgicos los atentados terroristas ocurridos recientemente en el departamento del Cauca”.

“Chile expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Colombia”, sostuvo.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó “sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de Colombia por las víctimas y heridos provocados por el ataque con una bomba en la Vía Panamericana en el departamento del Cauca”. En su mensaje en redes sociales, el canciller reiteró el “firme compromiso” de Cuba con la paz en Colombia.

Mientras que el gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos exteriores, transmitió su solidaridad y condolencias a las víctimas, al pueblo y al Gobierno colombianos, a la vez que reiteró su compromiso con la paz y abogó por la seguridad, la estabilidad y el cese de acciones de violencia en el país.

Agencia EFE

Brasil se pronunció en el mismo sentido y reafirmó en un comunicado su apoyo al “compromiso por un proceso electoral libre y en paz”, lanzado por la Defensoría del Pueblo de Colombia con el respaldo del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Conferencia Episcopal.

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Bolivia expresó su “más firme condena” por el atentado que el sábado dejó al menos 19 fallecidos y más de 30 heridos en el suroeste de Colombia, por lo que instó a “fortalecer” la cooperación multilateral frente a las “amenazas” que afectan la seguridad en Suramérica.

“Bolivia expresa su más firme condena ante el atentado perpetrado en el departamento del Cauca, República de Colombia, que ha ocasionado la lamentable pérdida de vidas humanas y numerosas personas heridas”, expresó la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores también manifestó sus “más sentidas condolencias” y su deseo “por la pronta recuperación de las personas afectadas por este trágico hecho”.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó, a nombre del Gobierno y el pueblo venezolano, “su más enérgica condena” frente a los atentados.

“Este acto de violencia criminal, que ha segado la vida de ciudadanos inocentes y dejado numerosos heridos, constituye una flagrante violación contra el derecho a la vida de la población y un ataque directo contra la paz y la estabilidad de la hermana República de Colombia”, agregó la nota, que expresa igualmente las más “sentidas condolencias a los familiares de las víctimas fatales”.

Paraguay y Perú también expresaron “sus sentidas condolencias a los familiares de los afectados y su solidaridad con el hermano pueblo de Colombia”.