El candidato presidencial Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, convocó a movilizaciones el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, en “solidaridad con la población del Cauca y Valle del Cauca”, departamentos afectados por una ola de violencia que este fin de semana dejó al menos 20 muertos.

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Los autores de los ataques “buscan provocar el máximo miedo, desestabilización y generar la sensación de que se requiere volver a las fórmulas tantas veces fracasadas de militarizar a ultranza los territorios”, señaló Cepeda este lunes en un mitín llamado ‘Alianza por la vida’, una coalición del Pacto Histórico y otros partidos.

El candidato, del mismo partido del presidente Gustavo Petro, aseguró que los autores de los recientes ataques terroristas, atribuidos a las disidencias de las antiguas FARC, quieren “favorecer el proyecto político de la extrema derecha” y que son parte de una “guerra” contra la región.

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Por ello, llamó a “convertir el 1 de mayo en movilizaciones de solidaridad”, rechazar el terrorismo y “promover un cambio social”.

“No lograrán que cedamos al miedo, a la violencia y al odio”, enfatizó el candidato presidencial en compañía de su compañera de fórmula, Aida Quilcué, senadora indígena natural del Cauca, el departamento más afectado por la violencia.

El Cauca y Valle del Cauca fueron blanco de ataques terroristas este fin de semana, cuyo hecho más grave fue el lanzamiento el sábado de un cilindro lleno de explosivos en la Vía Panamericana, que dejó al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.

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También el domingo por la noche, en Jamundí, Valle del Cauca, desconocidos incendiaron un camión que transportaba pollos vivos.

Durante su discurso, Cepeda mencionó que la seguridad y el conflicto armado no son asuntos electorales ni disputas políticas y que requieren una decisión social conjunta que permita un cambio.

Cepeda se ha consolidado como favorito para las elecciones del próximo 31 de mayo, según una encuesta de la firma Invamer divulgada el domingo que le da un 44,3 % de la intención de voto, su mejor resultado en esta campaña pero aún insuficiente para ganar en primera vuelta, en la que se requiere la mitad más uno de los votos válidos.