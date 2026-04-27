La Embajada de Estados Unidos en Colombia, por medio de una publicación en su cuenta de X, se solidarizó con el país luego de los atentados terroristas registrados este fin de semana en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Leer también: Identifican a 15 de los 20 muertos en el atentado terrorista en Cajibío, Cauca

“Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, se lee en la primera parte de la publicación.

Se añade en el mensaje: “Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE. UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”.

Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista.



Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca.



Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) April 27, 2026

Hay que recordar que, en uno de los atentados, perpetrado en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, Cauca, un cilindro cargado con explosivos fue lanzado por disidencias de las Farc. El hecho dejó por el momento 20 personas muertas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó en la noche de este domingo que avanza con la identificación de las 20 personas que murieron.

“Medicina Legal lamenta los hechos acaecidos el día 25 de abril en el departamento del Cauca e informa a la opinión pública que, en el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte (20) cuerpos”, se lee en el comunicado de la entidad.

Informó que, hasta el momento, se ha establecido que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y 5 hombres, ninguno menor de edad. Así mismo, se ha logrado establecer la identidad de 15 cuerpos que ya fueron entregados a los familiares.