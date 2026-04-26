Duro se mostró el candidato presidencial Abelardo De la Espriella ante el Gobierno Petro luego de los recientes atentados terroristas que han sacudido el suroccidente colombiano. Lamentó los ataques armados y cuestionó, una vez más, la política de paz total del presidente que ha permitido, según dijo, el rearme de los grupos ilegales y su expansión por el territorio nacional.

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“Los atentados han enlutado al Cauca y Valle del Cauca, a las madres que lloran a sus hijos, a los padres que entierran a sus muchachos, a los hermanos que ven cómo el terror les arrebata la vida. No están solos queridos compatriotas, Colombia entera llora con ustedes. Yo, Abelardo De La Espriella, el Tigre, les juro por Dios y por la Patria que esta sangre no quedará impune. Rechazo con toda el alma estos atentados criminales”, dijo el candidato a través de un comunicado.

Para Abelardo esta tragedia no es una casualidad: “Estos no son actos aislados. Son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y de sus cómplices”. Sostiene que el narcoterrorismo se ha tomado el país porque Petro y los “gobiernos blandos” que le antecedieron le abrieron las puertas. “La sangre que hoy se derrama es consecuencia directa de la tal Paz Total de pacotilla de Gustavo Petro, que es la hija ilegítima de la paz de Santos”.

Entre otras, De La Espriella expuso que la política de paz sirvió para el rearme, “esa que se firmó después de que el ‘Tartufo’ y los de siempre se robaron el resultado del ‘No’ en las urnas. Esos son los mismos que hoy piden más JEP y ”periodicazos" para que todo siga igual, con la excusa de una falsa paz para seguir gobernando en medio de la guerra”.

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Adicionalmente, el candidato alertó que Colombia ha perdido la soberanía sobre extensas zonas del país como el Suroccidente, al Catatumbo y extensas zonas del Caribe y del Pacífico hoy convertido “en feudos de la muerte”.

“Petro desmanteló las Fuerzas Armadas, persiguió a los militares, negoció con los narcos y les entregó el territorio”, cuestionó el aspirante por el movimiento Defensores de la Patria.

Sostuvo que en un eventual gobierno suyo se acabará “la fiesta de la impunidad” volviendo a ser “el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Yo personalmente declararé la guerra frontal, sin tregua ni negociación, contra el narcoterrorismo”.

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También se refirió a los grandes capos que aún permanecen en libertad como ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ de los que dijo los hará salir de sus “madrigueras” o “dados de baja si es necesario”.

“El que se meta con los colombianos de bien se va a encontrar con las armas de la República bajo el amparo de la Constitución y la ley”, finalizó.