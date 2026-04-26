La Fiscalía anunció este domingo que inició una investigación especial por los 22 actos terroristas que se han perpetrado en distintas zonas del suroccidente del país durante las últimas 48 horas.

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El ente acusador señaló que dispuso de sus capacidades investigativas, técnicas, científicas y de análisis para identificar y lograr la judicialización de los responsables de la escalada terrorista de las disidencias de las FARC contra la fuerza pública y la población civil en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

“Un equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, a través de fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, asumió de manera inmediata las noticias criminales creadas con ocasión de los 22 actos violentos perpetrados durante las últimas 48 horas, que dejan preliminarmente 20 personas muertas y más de 30 heridas”, se lee en el comunicado.

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El organismo de investigación penal indicó además que con apoyo de fiscales y analistas de las seccionales Cauca, Valle del Cauca y Cali, y un componente interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se avanza de manera prioritaria en la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia técnica y científica, y en la construcción de un contexto criminológico.

Esto para “tener claridad sobre las estructuras involucradas en estas graves violaciones a los derechos humanos y sus fuentes ilícitas de financiación”.

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Finalmente, la Fiscalía expuso que una comisión del nivel central se trasladará a la región para articular esfuerzos con otras autoridades y consolidar un plan metodológico que facilite el desarrollo de las actividades previstas.