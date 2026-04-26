Pese a los atentados terroristas ocurridos en el Cauca y Valle del Cauca en los últimos días, la campaña de Paloma Valencia, del Centro Democrático, arribó al primer departamento en mención. En un video, la candidata presidencial se solidarizó con los familiares de las víctimas y rechazó los hechos.

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En la manifestación de la senadora también participó el expresidente Álvaro Uribe, quien acompaña la campaña presidencial.

“Lo que necesitamos es un gobierno que sea capaz de derrotar el terrorismo, que sea capaz de poner a Colombia en un sendero de construir seguridad, de manos firmes, de acero como las de Paloma, pero puras como como el oro, el caso de Paloma. ¿Y la solidaridad con los afectados? Hombre, qué dolor. El diputado de la U, Hugo Perlaza. Lo único que hemos tenido es dolores. Más dolores, más dolores. Y en y un desconcierto en la mayoría del pueblo colombiano que se requiere una política de seguridad muy firme en las manos de Paloma Valencia", dijo el exmandatario a El Tiempo.

Vine hasta Palmira para expresar mi solidaridad con los colombianos que hoy perdieron un ser querido, y para decirle al país entero que aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentos. Mi primera acción será militarizar la vía y… pic.twitter.com/wlroPSaWIV — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 26, 2026

Hay que recordar que el número de personas muertas por un atentado terrorista con explosivos en la Vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, aumentó a 14, según el reporte del gobernador del departamento, Octavio Guzmán.

“Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad”, manifestó en su cuenta de X el gobernador, quien inicialmente había informado de siete muertos y 17 heridos, con base en informaciones de la Secretaría de Salud del Cauca.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

“Esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo”, señaló el gobernador, quien afirmó que la fuerza de la explosión causó también “una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana”.