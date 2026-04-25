Solo en el departamento del Cauca, en las últimas horas se han registrado siete atentados terroristas, de acuerdo con la información del gobernador Octavio Guzmán. El más grave, el de Cajibío, donde una explosión en la Vía Panamericana dejó siete personas muertas y 17 más heridas.

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Ante los hechos, en redes sociales diferentes sectores se han pronunciado rechazando los sucesos y exigiendo al Gobierno Nacional que refuerce la seguridad tanto en Cauca como en el Valle del Cauca.

“Las escenas de Cajibío Cauca son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”, publicó en su cuenta de X Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.

Por su parte Claudia Calero, presidenta de Asocañas, también se pronunció por la incineración de tres trenes cañeros en Miranda, Cauca.

“¡La violencia no puede seguir ganando espacio en el campo! Hoy rechazamos con total vehemencia el ataque ocurrido en Miranda, norte del Cauca, donde fueron incinerados dos trenes cañeros, así como la escalada de violencia en nuestra región. Se requieren medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional", se lee en el trino.

¡La violencia no puede seguir ganando espacio en el campo! Hoy rechazamos con total vehemencia el ataque ocurrido en Miranda, norte del Cauca, donde fueron incinerados dos trenes cañeros, así como la escalada de violencia en nuestra región.



Se requieren medidas urgentes por… pic.twitter.com/WzmuvFn69x — Claudia Calero (@ClaudiaCaleroC) April 25, 2026

Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal, publicó: “Los terroristas gestores de paz de Petro y Cepeda siguen llenando de bombas el país. Nuevo atentado con un cilindro bomba en el sector de El Túnel, en la vía Panamericana”.

Otro candidato presidencial que se manifestó fue Roy Barreras: “Esto es urgente. Cali y el Valle del Cauca están bajo la acción del terrorismo. EL ESTADO DEBE SER MÁS FUERTE: responder, coordinar, capturar HOY”.

En la misma vía están Mauricio Lizcano y Abelardo de la Espriella. El primero aseveró que “Colombia no puede acostumbrarse al miedo ni a la normalización del terror”, mientras que el segundo aprovechó para prometer “mano dura” en su posible gobierno contra los disidentes de las Farc, que hasta el momento son señalados de cometer actos terroristas.

Rechazo total al cobarde atentado en la vía Panamericana. No hay palabras para esta barbarie: 7 personas humildes perdieron la vida por un cilindro bomba lanzado contra un bus. ¿A quién se le ocurre este nivel de crueldad?



El país está en alerta máxima. Ya son 11 atentados en… pic.twitter.com/hsVe190WGL — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) April 25, 2026

Colombianos, el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo.



En mi gobierno, personalmente, declararé objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano.



Personalmente estaré al frente de… pic.twitter.com/smUiPKHpM5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 25, 2026

Por parte del Gobierno, el ministro de Interior, Armando Benedetti, aseguró que los atentados en Valle del Cauca y Cauca no quedarán sin respuesta por parte del Estado. En otro trino, también criticó a la oposición por las declaraciones en contra del Gobierno nacional en referencia a este tema.

“Los atentados de las últimas horas en el Valle del Cauca no van a quedar sin respuesta. Ya se activaron medidas de inteligencia, refuerzo del pie de fuerza y coordinación con autoridades locales para dar con los responsables.El Estado no retrocede frente a la violencia. Quien atenta contra la seguridad del país, enfrenta toda la capacidad institucional”, publicó Benedetti.

Añadió en otra publicación: “Igual de triste que los atentados terroristas en las últimas horas son las declaraciones de los políticos haciendo política en contra del Gobierno. Es igual de terrorista y perverso. Duele en el alma que esto suceda en este país. Son igualitos. No tienen temor de Dios”.