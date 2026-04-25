El departamento del Valle del Cauca ha sido víctima de una escalada terrorista desde este viernes 24 de abril, cuando fue atacado con artefactos explosivos el Batallón Pichincha en la ciudad de Cali, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército. Horas después se registró un hecho similar en el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

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Asimismo, en la madrugada de este sábado 25 de abril se presentó un hostigamiento contra la estación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí. Los criminales usaron granadas y fusiles para atacar a los miembros de la fuerza pública. El ataque no dejó heridos y las autoridades están desplegadas y verificando la zona para descartar cualquier otro intento de atentado en la zona asediada por estos días por repetidos ataques.

Sobre estos hechos, la defensora del Pueblo Iris Marín, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional y pidió atender oportunamente las recomendaciones de las alertar emitidas por la entidad.

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“Si queremos reversar esta situación, es necesaria la atención oportuna de las recomendaciones de las alertas desde una mirada de prevención estructural y no solo reactiva”, escribió la funcionaria desde su cuenta de X.

Además, envió un mensaje de solidaridad al pueblo vallecaucano y la Fuerza Pública; y pidió a los grupos armados cesar los ataques.

“Rechazamos los hechos y manifestamos solidaridad con el pueblo vallecaucano y con la Fuerza Pública. Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los ataques para evitar un escalamiento de la violencia; al Gobierno nacional y territoriales recoger en sus análisis el diagnóstico y recomendaciones de las alertas tempranas”, expresó.

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“Las alertas vigentes en los que se enmarcan estos hechos son de los últimos 2 años. No se trata solo de la respuesta de la Fuerza Pública, quien ahora está enfrentando más directamente las consecuencias. Hace falta de una aproximación integral de prevención, justicia, paz, seguridad y desarrollo integral”, añadió.