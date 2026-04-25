El sistema pensional en Colombia se encuentra atravesando un momento de bastante complejidad, y las últimas decisiones del Gobierno nacional, como la de ordenar a los fondos privados de pensiones trasladar unos $25 billones a Colpensiones, se ha convertido en un punto de polémica enorme, en el que muchos se han preguntado: ¿y ahora qué?

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Y es que, en el último día del Congreso de Asofondos, que se celebró en la ciudad de Cartagena, diferentes expertos del sector pensional le explicaron a EL HERALDO cómo esto puede afectar a los afiliados, pero también hay posiciones muy marcadas de lo que esto puede significar, particularmente, para los fondos privados de pensiones.

En ese sentido, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó lo siguiente: “Imagínese que usted tiene un hogar en el que hay un papá y mamá que trabajan y acumulan un dinero, guardándolo así para el futuro, ya sea para comprar la cuota inicial de un automóvil o una casa o un negocio, etc, y de pronto llega otro habitante del mismo hogar y le dice que ese monto me lo tiene que trasladar. Esa es la misma decisión que el Gobierno nacional está tomando al pedirles a los fondos privados de pensiones que desacumule los recursos que son de los trabajadores”.

Acto seguido, manifestó que esto no se trata únicamente de recursos de los fondos, sino también de los trabajadores para gastarlos y disponer de ellos en el corto plazo, cuando la finalidad de esos recursos, según la ley, es ahorrarlos.

“Entonces, en nuestro deber fiduciario, no estamos de acuerdo, y vamos a hacer todo lo posible para proteger estos recursos”, indicó el presidente del gremio que reúne a los fondos privados de pensiones.

Ahora bien, Andrés Velasco sostuvo que es bien conocido que Colpensiones, hace décadas, no maneja ningún fondo, sino que recibe recursos de las cotizaciones con una mano, y las traslada a los pensionados con la otra.

“Y de hecho, hacen falta cerca de $35 billones anuales para lograr pagar esas pensiones y por eso le pide recursos de transferencia al Gobierno nacional”, expuso.

Pero más allá de lo que puede generar un debate técnico, la incertidumbre ahora aumenta con los afiliados. Es de recordar que unos 120 mil trabajadores se trasladaron de régimen.

Mientras Colpensiones dice que las pensiones están garantizadas y sus recursos serán administrados por el régimen público, desde los fondos privados señalan que aunque el riesgo no es inmediato, sí tendrá problemas en el largo plazo.

¿Es legal?

Este medio planteó esta pregunta a expertos. El presidente de Colfondos, Ricardo Guerra, expresó de forma clara que el decreto es ilegal.

“El decreto va en contra de lo que establece la ley con la reforma que dio origen a la ventana de traslado. Solo para dar contexto, la reforma que está detenida en la Corte Constitucional, que permitió hacer un traslado entre regímenes desde el sistema privado hacia Colpensiones. De acuerdo con esa misma ley, una vez que el afiliado ejecuta su traslado esos fondos tienen que ser trasladados al fondo de ahorro del Banco de la República, pero dicho fondo no ha sido creado, producto de que está detenida la ley. Por lo tanto, en esas circunstancias, la misma ley establece que esos fondos deben ser administrados por las AFP, y existe una razón muy sencilla, porque queremos que sigan creciendo, y otra porque esos fondos están pensados para financiar las pensiones futuras de largo plazo de los colombianos. Entonces, esto va en contravía de algo que es fundamental, y es tomar ahorro de largo plazo de los trabajadores de Colombia para hacer uso de esos recursos en una coyuntura de déficit fiscal”, expresó Guerra.

Por su parte, el presidente de Porvenir, Miguel Largacha, sostuvo que este es un decreto que, va en contravía clara del texto de la ley, y por ende existe una duda sobre qué cumplir.

“Una ley que dice que se lo envía al fondo del Banco de la República que no existe, o un decreto que no está diciendo que cumpla el otro. Cerraría diciendo esta idea: la Ley 100 no regula esta figura, porque eso es de la Ley 2381, y el decreto cita la Ley 100, por lo tanto son incompatibles, y lo segundo, la Ley 2381 prevé específicamente que este dinero se vaya al fondo de ahorro del Banco de la República, y por lo tanto, no se sabe qué se puede hacer”, socializó Largacha.

Gobierno y Colpensiones

En el último día del Congreso de Asofondos, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, le pidió a la candidata presidencial Paloma Valencia que retire la demanda contra la reforma pensional.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que desbloquear la reforma pensional significa renovar el compromiso de la sociedad con 26 millones de trabajadores y con 3.1 millones de personas mayores que necesitan una decisión inmediata.

“Ojalá una de las candidatas presidenciales retirara con un gesto de concurrencia en esta discusión una de las demandas ante la Corte Constitucional en contra de la reforma pensional. Tenemos plena convicción de que la transformación contenida en la reforma, consensuada en el Congreso con Asofondos y con los fondos privados y Colpensiones, es indispensable para el país y para la viabilidad futura del sistema pensional. Este llamado debe escucharse en este recinto y por fuera de él. A pocas semanas de acudir a las urnas es imposible reducir este debate a una cuestión meramente jurídica”, socializó el funcionario.

A su vez, Sanguino le hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia a que desistan de las acciones que buscan retrasar el mandato popular.

Además, explicó que el Decreto 0415, que traslada $25 billones de las AFP a Colpensiones, se expide para definir de manera clara las condiciones bajo las cuales se pueden exigir los recursos destinados al pago de mesadas pensionales.

Entre tanto, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció durante el Congreso de Asofondos la realización de una mesa técnica el próximo lunes a la 1 de la tarde con la Superintendencia Financiera de Colombia y representantes de los fondos privados de pensiones, con el fin de revisar el proceso de traslado de recursos ordenado por el Gobierno nacional.

En ese sentido, el funcionario explicó que el encuentro tendrá como objetivo clarificar responsabilidades de los administradores del régimen privado y la forma en que deberán entregarse los recursos al sistema público.

“Abordé un poco a los presidentes de los fondos privados de pensiones y vamos a hacer una mesa técnica el próximo lunes, convocada por el superintendente”, señaló el presidente de Colpensiones.

A su vez, Dussán negó que exista una dificultad en el proceso de traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones y sostuvo que se trata de un procedimiento contemplado en la normatividad vigente.

“La gente se retiró de los fondos privados de pensiones y se pasó a Colpensiones, y cuando uno se traslada lo hace con sus dineros. Aquí no hay complicaciones, quieren ahora venir a sacar cuentas de que habrá una crisis económica, y esto es sacarle un pelo a un gato”, socializó.

Distintos sectores políticos cuestionan traslado de los recursos

Voces de diferentes orillas políticas coinciden en señalar como inconveniente la medida del gobierno del presidente Gustavo Petro que traslada $25 billones de ahorros de los colombianos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El candidato a la Vicepresidencia Juan Daniel Oviedo comentó en sus redes sociales: “Un decreto sobre otro. Esto es una pirámide: el presidente decretó el salario mínimo, eso subió el costo de las pensiones, Colpensiones no lo tenía calculado, ahora falta plata. ¿La solución? Otro decreto. Para traer los ahorros de la gente, cubrir el hueco… y de paso tener caja a un mes de las elecciones. Hay gente que defiende pirámides. Otros, como el presidente, las arman. Jugando con ilusiones, vendiendo una fantasía. En lo privado o en lo público, el resultado es el mismo: todos quebrados”.

El ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial Enrique Peñalosa criticó que “el Ministerio de Trabajo del gobierno de Gustavo Petro roba a millones de colombianos al obligar a pasar $25 billones de sus ahorros en los fondos privados de pensiones a Colpensiones a obtener menores rentabilidades. Esos no son recursos públicos, no son impuestos, son ahorros de millones de ciudadanos para sus pensiones (que a diferencia de los afiliados al sistema público no reciben subsidios para megapensiones). Lo que hace es muy simple: reduce las pensiones a millones, robándoles su dinero, para terminar despilfarrándolo con el aumento del gasto público politiquero que eso hace posible”.

No obstante, desde el oficialismo, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, defendió la medida del Ejecutivo y ‘trinó’ con sorna: “Qué nobleza la de Asofondos. Los acabo de escuchar diciendo que ellos no ganan un solo peso por administrar billones de las pensiones de los colombianos, que antes les toca poner dinero, que debemos agradecerles. Tan buenos samaritanos. Menos cinismo y más respeto”.