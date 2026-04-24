La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó en las últimas horas el cierre definitivo de cuatro aplicaciones de crédito en Colombia, por usar datos personales de sus usuarios para prácticas de cobro extorsivas y abusivas. Se trata de las aplicaciones Popcash, Móvil Crédito, Eastbay y Vida Luja.

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De acuerdo a la entidad, más de 1.500 colombianos denunciaron estas prácticas desleales. Las cuatro plataformas accedían sin autorización a los contactos y fotos almacenados en sus celulares, enviando mensajes intimidatorios a familiares, amigos y compañeros de trabajo cuando los usuarios se atrasaban en los pagos.

La investigación, iniciada en 2022, determinó que la empresa responsable, Construir Comundo S.A.S., otorgaba préstamos por montos menores a los prometidos, con intereses elevados y plazos muy cortos, de apenas siete días.

Según las denuncias, al presentarse retrasos aunque fueran mínimos, las aplicaciones activaban mecanismos de presión ilegales, como difundir imágenes manipuladas de los deudores junto con acusaciones de incumplimiento o fraude.

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La SIC determinó que hubo graves violaciones a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, al no contar con autorización clara ni informar el uso real de los datos. La entidad reiteró la importancia de revisar permisos y proteger los datos personales al usar aplicaciones financieras.

Cabe señalar que aunque la ley permite multas altas por estos casos, la Superintendencia no las impuso debido a que la empresa está en liquidación.