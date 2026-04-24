A través de la plataforma de la Central de Inversiones S.A. (Cisa) de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ofrece en venta casas, apartamentos y locales comerciales en al menos diez ciudades y municipios.

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La Central de Inversiones S.A. es la única entidad pública en Colombia, vinculada al Ministerio de Hacienda, dedicada a la compra, administración y comercialización de inmuebles y cartera de entidades estatales.

“Actúa como gestor de activos para sanear finanzas públicas, vendiendo bienes como casas, locales y lotes, y recuperando carteras”, explica la Cisa.

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En el sitio web de la Central se pueden encontrar los bienes que están a la venta en algunas ciudades principales como Bogotá, Barranquilla y Cali, así como en los municipios de Palmira, Valle del Cauca; Soacha, Subachoque, Cota, Sasaima, Tenjo y Ubaté, en Cundinamarca; y en Villavicencio, Meta.

Son más de 20 bienes inmuebles los que están disponibles para comprar. Entre las opciones figura una casa en Barranquilla de 732 metros cuadrados, con un precio de $ 885.688.726.

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En Cali hay un apartamento de 57,35 metros cuadrados por 152 millones de pesos. En Bogotá hay tanto casas como locales comerciales en venta, por ejemplo, una oficina en el centro comercial Manhatan está en $ 81.270.200.

En Soacha hay un lote con un área de 7.173 metros cuadrados, con un precio de venta de 2.761 millones de pesos. Mientras que en Ubaté hay un apartamento en $ 83.901.080.

Cómo comprar inmuebles de la Dian